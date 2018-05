publié le 16/05/2018 à 19:30

À jamais les premiers également en Europa League ? 25 ans après son sacre de Munich en Ligue des champions face au Milan AC (1-0), l'OM défie l'Atlético de Madrid en finale de la "petite Coupe d'Europe", l'Europa League (ou Ligue Europa), anciennement Coupe de l'UEFA.



Depuis 1972, 46 finales ont été disputées dans cette compétition. Jamais un club français ne l'a emporté en quatre tentatives. Les deux dernières sont d'ailleurs l'oeuvre de Marseille, en 1999 (défaite 3-0 contre Parme) et 2004 (2-0 face à Valence). La troisième sera-t-elle la bonne ? La France rejoindra-t-elle la Turquie, la Belgique et l'Ukraine avec une ligne au palmarès ?

Sur le papier, les hommes de Rudi Garcia ne partent pas favoris face aux partenaires d'Antoine Griezmann, finalistes de la Ligue des champions en 2014 et 2016. Mais cet OM à aussi des armes pour rivaliser. De l'expérience avec les Adil Rami, Steve Mandanda, Luiz Gustavo. Du talent avec Florian Thauvin et Dimitri Payet. Un collectif qui ne lâche jamais. Et le soutien d'au moins 12.000 supporters gonflés à bloc à l'idée de s'imposer à Lyon tout en volant la vedette au PSG.

Les équipes de départ :

Marseille : Mandanda - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Anguissa, Sanson - Thauvin, Payet (cap), Ocampos - Germain



Atlético : Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, Hernandez - Correa, Gabi (cap), Saul Niguez, Koke - Diego Costa, Griezmann

19h58 - Bernard Tapie s'est exprimé au micro de RTL avant cette finale. Écoutez-le.



19h55 - Rudi Garcia a reconnu en conférence de presse d'avant-match que "l'expérience est du côté de l'Atlético" Madrid. Mais "sur un match tout semble plus possible", veut-il croire.



19h52 - Depuis 2001, un club espagnol n'a jamais été battu en finale (Ligue des champions et Europa league), sauf par un autre club espagnol... Sur cette période, les représentants de la Liga ont soulevé 16 trophées.



19h49 - 22.000 supporters marseillais sont attendus... au Vélodrome, pour suivre le match sur écran géant.



19h46 - Et voici le 11 de l'Atlético, avec le Français Lucas Hernandez : Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, Hernandez - Correa, Gabi (cap), Saul Niguez, Koke - Diego Costa, Griezmann.



19h45 - Voici le 11 de départ de l'OM : Mandanda - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Anguissa, Sanson - Thauvin, Payet (cap), Ocampos - Germain.



19h43 : Sarr titulaire dans le couloir droit de la défense marseillaise à la place de Sakai ? Réponse dans une poignée de secondes.



19h40 - Cette saison, l'Atlético a été battu par Chelsea (1-2), l'Espanyol Barcelone (1-0, 0-2), le Séville FC (1-2, 3-1), le FC Barcelone (1-0), Villareal (2-1), le Sporting Portugal (1-0) et la Real Sociedad (3-0).



19h36 - L'OM dispute la 5e finale européenne de son histoire après deux en Ligue des champions (1991, 1993) et deux en Coupe de l'UEFA (1999, 2004), l'ancien nom de cette Europa League. Reims, Monaco et le PSG ont disputé deux finales dans leur histoire, Saint-Étienne, Bastia, Bordeaux une.

19h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ne rien rater de l'avant-match de ce Marseille-Atlético de Madrid.