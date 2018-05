et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/05/2018 à 12:14

L'Olympique de Marseille (OM) fera-t-il le poids face à l'Atlético de Madrid lors de la finale de l'Europa League, mercredi 16 mai à Lyon (20h45) ? Pour Pascal Praud, le club phocéen "ne sera pas favori" contre un adversaire habitué aux grandes soirées de Ligue de champions. Sacrée meilleure défense européenne, l'équipe espagnole pourra compter sur des joueurs-stars comme le Français Antoine Griezmann.



Mais la fameuse magie du football pourrait cependant opérer au Parc OL. "Une finale, on ne la joue pas, on la gagne", rappelle Pascal Praud. Or "il y a un supplément d'âme dans cette équipe de l'OM cette année", assure le chroniqueur. En face, l'Atlético de Madrid pourrait bien voir la coupe lui échapper au dernier moment. Le club a en effet été battu par deux fois en finale de Ligue des champions.

Et Pascal Praud de dresser un parallèle avec la mythique finale de la Coupe de Monde 98, qui avait vu la France pulvériser l'ogre brésilien 3 à 0. "Les Français ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont outsiders". Le journaliste cite un autre exemple : la finale de Ligue des champions en 1993 : "Marseille n'était pas favori contre l'AC Milan". Pourtant, les Olympiens avaient soulevé la coupe.

Mandanda, Gustavo, Payet, Thauvin, Rami... Les Marseillais ne manquent pas d'atouts pour poser des problèmes aux Espagnols. "Mais il ne faut pas être mené, sinon vous êtes morts face à l'Atlético de Madrid", prévient Pascal Praud. "Il faudra donc sans doute ouvrir le score", conclut-il.