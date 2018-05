OM-Atlético : déplacement des supporters, sécurité à Lyon... Ce qui est prévu

publié le 15/05/2018 à 16:35

Plus de dix jours qu'ils attendent ce moment, depuis le jeudi 3 mai et cette qualification au bout du suspense et de la prolongation en demi-finale retour à Salzbourg. L'OM et ses supporters sont à 90 minutes, ou un peu plus, d'un deuxième sacre en Coupe d'Europe, le premier en Europa League, 25 ans après celui de 1993 en Ligue des champions. Marserille défie l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann en finale à Lyon mercredi 16 mai (20h45).



13.000 Marseillais sont attendus au Groupama Stadium du rival lyonnais. Ce sont près de 200 bus qui vont partir de la cité phocéenne, chargés à bloc, direction Décines, par l'autoroute A7. Un petit pot assaisonné de fumigènes, est prévu sur le Vieux Port en fin de matinée. Le départ se fera dans la foulée pour une arrivée des Marseillais à Lyon sur les coups de 16 heures.

Retour à Marseille dès la fin du match

"Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi..." À Marseille, le tube du printemps a inquiété le président lyonnais. Mais pas de panique, selon Rachid Zeroual, le président des South Winners, l'un des plus actifs groupes de supporters marseillais.

"On va directement au stade, assure l'homme qui approche doucement de la cinquantaine. On n'ira pas en ville (...) pour éviter les incidents et pour que tout se passe bien (...), pour ne pas que ça retombe aussi bien sur nos propres supporters que sur les associations, et pour donner une bonne image de la ville et du club".



Le retour à Marseille est prévu peu après le coup de sifflet final, quel que soit le score. Et si victoire il y a, ce n'est pas à Décines mais sur le Vieux Port que la fête se fera.

Dispositif de sécurité "exceptionnel, hors norme"

De l'aveu même du préfet Stéphane Bouillon c'est un dispositif de sécurité "énorme, exceptionnel, hors norme" qui va être mis en oeuvre. En termes d'effectifs, cela représentera le double d'un match de l'Euro 2016. "Ça fait 1.250 policiers et gendarmes qui seront présents sur l'ensemble du terrain. Nous aurons un hélicoptère de surveillance aérienne, deux canons à eau pour assurer la protection et dissuader tous risque de bagarre qui pourrait avoir lieu entre tel ou tel, tous types d'affrontements quels qu'ils soient".



Plus de 1.200 hommes mobilisés, sans compter les effectifs de la police municipale et 1.300 stadiers au Groupama Stadium. Le centre-ville de Lyon sera quadrillé, tout comme les abords du stade, avec une attention toute particulière sur les supporters lyonnais les plus radicaux qui pourraient tenter d'en découdre avec leur homologues marseillais.

Lucien Pourailly est le patron de la police lyonnaise. "Ça fait partie de ces risques que nous envisageons, explique-t-il. Dans le monde du supporterisme, nous avons parfois aussi des imbéciles. Et de ceux-là nous nous occuperons si jamais ils oublient que le sport est une fête. Nous sommes vigilants vis à vis des hooligans, d'où qu'ils viennent"



Gérard Colomb, ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon (2001-2017), sera présent dans la "capitale des Gaules", mais pas Emmanuel Macron. Le président, fan de l'OM, n'est pas attendu au stade à l'heure qu'il est.