OM-Atlético de Madrid : Antoine Griezmann peut faire perdre l'OM

publié le 16/05/2018 à 09:29

Il est la menace numéro 1 ce soir. C'est lui qui peut mettre fin au rêve marseillais et il est Français. Antoine Griezmann est, de plus, très en forme en ce moment. Il est redevenu le redoutable buteur qui avait porté les Bleus à l'Euro il y a deux ans. Il avait ainsi fini 3ème du Ballon d'or 2016.





S'en était suivi un petit coup de mou, l'an passé : fatigue physique, peut être aussi la tête ailleurs, son mariage, beaucoup de sollicitations publicitaires... Mais cette saison, c'est le grand retour de Griezmann, 28 buts au total, dont 6 en coupe d'Europe. Le Barca lui tend les bras pour la saison prochaine. D'ici là, il a évidemment la Coupe du Monde en tête mais déjà, ce soir, cette finale avec l'Atlético de Madrid

"Comme dit le coach, on veut gagner tous les match" avait déclaré le footballeur. C'est vrai qu'à 27 ans Antoine Griezmann a un palmarès à garnir. Il est spécialiste pour l'instant des finales perdues, l'Euro avec les Bleus, la ligue des champions avec l'Atlético. Pas question donc cette fois de rater le coche, même si en face, il y a son club de coeur : l'OM et ce tout premier maillot qu'il a porté en tant que supporter. "C'est le club où j'allais petit avec mon meilleur ami" racontait-il.

Des liens forts avec Lyon

En plus de ce rapport affectif avec Marseille, il y a celui avec Lyon où se déroule la finale. Antoine Griezmann a grandi à 70 km de là, à Mâcon et aurait pu jouer pour l'Olympique Lyonnais. Car à 13 ans, si tous les centres de formation l'avaient repéré, tous l'avaient trouvé un peu chétif, dont Lyon. Un choix que regrette désormais Alain Dutheron "c'est un sujet un peu tabou chez nous" ironise-t-il.





D'autant qu'Antoine Griezmann a l'habitude de briller dès qu'il vient à Lyon. Son plus beau but européen c'est probablement à Gerland qu'il a inscrit d'un génial ciseau acrobatique avec la Real Sociedad contre l'OL en 2013. Evidemment il y a aussi les deux buts avec les Bleus contre l'Irlande, au Parc OL, il y a deux ans pendant l'Euro. Attention Grizou a les crocs au pays des Gones !