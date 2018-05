Liste des 23 : à quelle heure Didier Deschamps lève-t-il le voile jeudi 17 mai ?

publié le 15/05/2018 à 17:01

L'Allemagne (avec Manuel Neuer, Julian Draxler et Kevin Trapp), l'Argentine (sans Javier Pastore) ou le Brésil (avec Neymar) ont déjà livré une pré-liste à la Fifa et l'ont communiquée. Didier Deschamps, lui, lèvera le voile comme depuis le début de son mandat en 2012 sur le plateau du journal de 20 heures de TF1, jeudi 17 mai.



Initialement, c'est la date du mardi 15 mai qui avait été retenue. Mais le sélectionneur a repoussé son annonce de deux jours pour "ne pas avoir d'influence" sur les joueurs concernés par cette liste à la veille de la finale de l'Europa League entre Marseille et l'Atlético de Madrid. Une non-sélection d'un Dimitri Payet et/ou d'un Florian Thauvin aurait en effet pu avoir son influence.

Comme ce fut le cas pour le Mondial 2014 au Brésil puis pour l'Euro 2016 en France, Deschamps va dévoiler 23 noms sur le plateau Gilles Bouleau plus des réservistes pour pallier à une ou plusieurs éventuelles blessures. Il y a quatre ans ces derniers étaient au nombre de 7, il y a deux au nombre de 8.

Qui seront les déçus ?

A priori, 13 joueurs sont partants certains pour la Russie : les trois gardiens Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola, les défenseurs Djibril Sidibé, Raphaërl Varane, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe, les milieus N'Golo Kanté, Paul Pobga et Blaise Matuidi et les attaquants Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.



Lucas Digne, Corentin Tolisso et Thomas Lemar semblent en ballottage très favorable. Entre les Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Dimitri Payet, Florian Thauvin, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé ou Nabil Fekir, il y aura forcément des déçus.