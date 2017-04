publié le 05/04/2017 à 18:32

Session de rattrapage à huis clos : Lyon se déplace à Metz, mercredi 5 avril (19h), avec l'espoir de conserver une chance, même infime, d'arracher la 3e place du championnat devant Nice en fin de saison. Cette rencontre en Moselle avait été arrêtée début décembre à la 31e minute, après deux explosions de pétards à proximité du portier lyonnais Anthony Lopes.



La Ligue avait initialement sanctionné Metz d'un retrait de deux points ferme et un avec sursis, et décidé de faire rejouer la rencontre à huis clos. L'appel des Grenats, qui ont vu leur sanction réduite par la Fédération à un retrait avec sursis de trois points, a repoussé la nouvelle date à ce terrible mois d'avril pour les Lyonnais, encore engagés en quarts de finale de l'Europa League contre le Besiktas Istanbul (jeudi 13 et 20 avril).

Sevrés de victoire depuis le 12 mars, les Lyonnais ont mal abordé le retour de la trêve internationale en concédant le match nul dimanche à Rennes (1-1), alors qu'ils menaient 1-0 et ont évolué à 11 contre 10 pendant 85 minutes. Ils accusent un retard de 16 points sur Nice à sa place au pied du podium synonyme du 3e tour de qualification pour la Ligue des champions l'an prochain.



Un succès à Metz, qui serait le premier loin de leurs bases depuis le 18 décembre, permettrait surtout aux Gones de mettre 7 et 8 points d'écart avec Marseille et Bordeaux, ses principaux concurrents pour la 4e place, qualificative, elle, pour la prochaine Europa League. De leur côté, les Messins (14es, 35 pts) veulent avancer dans leur course au maintien et effacer la déroute 5-0 concédée au Parc OL le 26 février.