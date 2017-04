publié le 02/04/2017 à 14:46

Marseille n'ayant pu obtenir mieux que le point du match nul (1-1) lors de la réception de Dijon samedi 1er avril, l'Olympique Lyonnais peut en profiter. Il se déplace sur la pelouse du Roazhon Park de Rennes (15h) avec un effectif quasiment au complet et un objectif tout trouvé.



Après la triste performance de ses joueurs face au promu, Rudi Garcia râlait : "On voulait mettre la pression sur nos concurrents directs, ils doivent bien rigoler ce soir". Indirectement l'ancien entraîneur de Lille visait notamment Lyon. Au classement les Gones comptent déjà trois points d'avance sur l'OM avant le déplacement à Rennes. L'écart pourrait donc doubler après la rencontre et même triplé avec la rencontre à rejouer au FC Metz.

L’occasion est parfaite pour les hommes de Bruno Genesio dont le groupe est uniquement amputé de Maxime Gonalons et Nicolas Nkoulou. À Rennes Christian Gourcuff espère stopper la mauvaise série de son équipe à domicile face à l'OL : aucune victoire sur les sept derniers matches face au quatrième du championnat.

L1-31e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 31 mars :

19h00 : Guingamp - Nancy : 1-0



Samedi 1er avril :

Marseille - Dijon : 1-1

Bastia - Lille : 0-1



Dimanche 2 avril :

Rennes - Lyon

17h00 : Lorient - Caen

Montpellier - Toulouse

Nantes - Angers

21h00 : Nice - Bordeaux



Matches reportés :

Metz - Paris (18 avril)

Monaco - Saint-Étienne (date inconnue)