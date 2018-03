publié le 16/03/2018 à 12:45

Éric Abidal n'a pas eu la main lourde avec l'OM. Préposé au tirage au sort des quarts de finale de cette Europa League 2017-2018, l'ancien défenseur de Lyon, Monaco ou Barcelone a placé le RB Leipzig sur la route des Marseillais, derniers représentants français sur la scène européenne après les éliminations de Lyon face au CSKA Moscou et du PSG contre le Real Madrid.



Actuellement 6e de Bundesliga, le club de l'est de l'Allemagne avait terminé à la 2e place lors de la saison précédente. Directement qualifié pour la phase de poules de la dernière Ligue des champions, Leipzig a terminé 3e de son groupe derrière le Besiktas et le FC Porto et devant l'AS Monaco.

Retour au Vélodrome

Reversé en Ligue Europa, le club du Français Jean-Kévin Augustin (ex PSG) a créé la sensation en sortant Naples en 16es, avant d'écarter le Zénith Saint-Petersbourg. Les hommes de Rudi Garcia devront particulièrement se méfier du jeune attaquant allemand Timo Werner (22 ans). L'OM ira en Allemagne le jeudi 5 mars avant de recevoir au Vélodrome le jeudi 12.

L'OM n'avait plus atteint les quarts de finale dans une coupe d'Europe depuis 2012 et une élimination sèche contre le Bayern Munich en Ligue des champions. La finale est prévue à Lyon le mercredi 16 mai. Mais avant d'y songer, il reste quatre matches à négocier pour le dernier représentant français sur la scène européenne cette saison.

Atlético de Madrid - Sporting Portugal

Grands favoris de la compétition, l'Atlético de Madrid et Antoine Griezmann ont hérité du Sporting Portugal avec match aller en Espagne. Arsenal se frottera au tombeur de l'Olympique Lyonnais, le CSKA Moscou. La dernière affiche opposera les Italiens de la Lazio Rome aux Autrichiens du RB Salzburg.

Le tirage en direct :

13h11 - 4e affiche : Lazio Rome - RB Salzburg.



13h10 - 3e affiche : Atlético de Madrid - Sporting Portugal.



13h09 - 2e affiche : Arsenal - CSKA Moscou.



13h08 - 1re affiche : RB Leipzig - Marseille. Le match retour se jouera au Vélodrome.



13h07 - Éric Abidal va procéder à ce tirage au sort.



13h05 - Le directeur des compétitions de l'UEFA Giorgio Marchetti rappelle les modalités du tirage au sort.



13h02 - Le tenant du titre est Manchester United, vainqueur de l'Ajax Amsterdam 2-0 lors de la dernière finale.



12h52 - Trois clubs français ont atteint la finale de cette épreuve - Bastia en 1978, Bordeaux en 1996 et Marseille en 1999 et 2004 -, mais aucun de l'a remportée.



12h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage.