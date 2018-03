Lucas Ocampos, Hiroki Sakai et Adil Rami célèbrent le second but de Marseille

Le parfum de l'Europe enivre à nouveau Marseille. Six ans que les joueurs de l'Olympique attendaient ça, après un quart de finale de Ligue des champions raté contre le Bayern Munich (2-0 ; 2-0). Mais aussi avec trois victoires de rang, à l'aller (3-1), à Toulouse (2-1) puis à San Mamés, Marseille arrive lancé comme un boulet de canon à son "Olimpico" contre Lyon, dimanche en Championnat.



L'objectif est des plus simples : distancer de huit points son adversaire dans la course pour une compétition plus grande encore la saison prochaine. Pour retrouver les derniers tours qui sont dans son "ADN", comme le proclament ses supporters, Marseille s'est appuyé sur les buts de ses hommes en forme.

Dimitri Payet, très en forme, marque à la 38ème minute sur penalty. Alors que, quelques heures plus tôt, Didier Deschamps annonçait qu'il n'était pas sélectionné avec les Bleus pour les deux matches amicaux avant le Mondial en Russie.

Lucas Ocampos (52), auteur de son quatrième but en trois matches. L'attaquant argentin aura presque à lui tout seul assuré la revanche de l'OM sur l'Athletic, deux ans après une élimination dans cette même C3 en 16e de finale (0-1; 1-1). Après le doublé de l'aller, il a marqué le but du KO définitif d'une frappe enroulée qui rappelle qu'il n'est pas qu'un coureur à pied.

Aritz Aduriz à encore une fois tenté la frappe de 40 m, celle qui avait fait mouche il y a deux ans au Vélodrome, mais elle est partie dans les nuages (36). Un peu plus tôt, l'avant-centre basque avait envoyé une tête à côté de la lucarne (26). Son petit lob de la 60e minute était plus inspiré, mais au-dessus de la transversale.



Le "vieux" buteur (37 ans) finira par avoir un peu de réussite : un ballon a ricoché sur sa tête pour offrir une passe décisive involontaire à Inaki Williams pour la réduction du score (74). Mais Aduriz finira exclu pour un second carton jaune, deux minutes plus tard.