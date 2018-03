publié le 16/03/2018 à 11:35

Pas de Clasico Barça-Real mais un Classique européen entre les Madrilènes et la Juventus Turin, qui sera aussi un remake de la dernière finale. Voici la principale affiche issue du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, effectué vendredi 16 mars à la mi-journée à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.



Le 6 juin 2017, le Real avait décroché son 2e sacre de suite, le 3e en quatre ans et le 12e de son histoire en dominant le club italien 4-1. Mario Mandzukic avait superbement répondu à l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo, mais l'équipe de Zinédine Zidane avait pris le dessus après la pause grâce à Casemiro, Ronaldo et Asensio.

Sacrée en 1985 et 1996, la Juve avait auparavant remporté la demi-finale de 2015 face au Real (2-1 en Italie, 1-1 au retour). Récemment, les deux géants du football européen s'étaient aussi affrontés en phase de groupes en 2013-2014 (2-1 pour le Real et 2-2) et en 2008-2009 (victoires 2-1 et 2-0 de la "Vieille Dame").

Liverpool-Manchester City

Ces quarts proposeront par ailleurs un choc 100% anglais entre Liverpool et Manchester City. Le FC Barcelone hérite de l'AS Rome, la Bayern Munich du Séville FC. Les matches aller se joueront les mardi 3 et mardi 4 avril, les matches retour une semaine plus tard. La finale est prévue le samedi 26 mai à Kiev, en Ukraine.

Ligue des champions : le programme des quarts

Mardi 3 avril :

Juventus - Real Madrid

Séville FC - Bayern Munich



Mercredi 4 avril :

FC Barcelone - AS Rome

Liverpool - Manchester City



Mardi 10 avril :

AS Rome - FC Barcelone

Manchester City - Liverpool



Mercredi 11 avril :

Real Madrid - Juventus

Bayern Munich - Séville FC



Tirage au sort des demi-finales : 13 avril

Demi-finales : aller les 24 et 25 avril, retour les 1er et 2 mai

Finale : le 26 mai à Kiev

Le film du tirage :

12h14 - 4e affiche : Liverpool - Manchester City.



12h13 - 3e affiche : Juventus Turin - Real Madrid.



12h12 - 2e affiche : Séville FC - Bayern Munich.



12h11 - 1re affiche : FC Barcelone - AS Rome.



12h10 - Le directeur des compétitions de l'UEFA Giorgio Marchetti échange avec Andreï Chevtchenko avant de procéder au tirage.



12h05 - Le tirage devrait débuter à 12h10.



12h03 - C'est l'ancien attaquant ukrainien Andreï Chevtchenko qui sera le préposé au tirage.



12h01 - La première équipe tirée au sort dans chaque confrontations recevra au match aller.



11h58 - Le Real domine largement le palmarès avec 12 sacres, devant l'AC Milan (7), le Bayern, le Barça et Liverpool (5).



11h52 - Cristaino Ronaldo domine le classement des buteurs cette saison avec 12 réalisations. Suivent, parmi les joueurs encore en lice, Wissam Ben Yedder (8), Roberto Firmino (7) et Lionel Messi (6).



11h43 - L'an passé, les affiches des quarts étaient Atlético de Madrid-Leicester, Borussia Dortmund-Monaco, Bayern Munich-Real Madrid et Juventus Turin-FC Barcelone.



11h35 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage.

Ligue des champions - 8es de finale retour : les résultats

Mardi 6 mars 2018 :

Liverpool - FC Porto : 0-0 (5-0 pour Liverpool au match aller)

PSG - Real Madrid : 1-2 (1-3)



Mercredi 7 mars :

Tottenham - Juventus Turin : 1-2 (2-2)

Manchester City - FC Bâle : 1-2 (4-0)



Mardi 13 mars :

Manchester United - Séville FC : 1-2 (0-0)

AS Rome - Shakhtar Donetsk : 1-0 (1-2)



Mercredi 14 mars :



Besiktas - Bayern Munich : 1-3 (0-5)

FC Barcelone - Chelsea : 3-0 (1-1)