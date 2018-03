et AFP

publié le 15/03/2018 à 14:33

Ce sera véritablement le moment qui lancera la Coupe du Monde 2018 pour les Bleus. Didier Deschamps a annoncé jeudi 15 mars qu'il dévoilerait les 23 noms des joueurs de l'équipe de France convoqués pour la compétition en Russie (14 juin-15 juillet). "Vous aurez la liste le 15 mai", un mardi, a lancé le sélectionneur, sans préciser l'heure ni le lieu. Pour l'Euro 2016 comme pour le Mondial 2014, il avait opté pour le journal de 20 heures de TF1.



"Vous aurez les 23 dès le départ, il y aura une liste de réservistes", a aussi annoncé le capitaine des champions du monde 1998. Les sélections qualifiées pour le Mondial sont tenues de remettre à la FIFA une liste de 35 joueurs le 14 mai, puis leur liste définitive de 23 joueurs le 4 juin. Jusqu'à 24 heures avant le début de la compétition, en cas de blessure au sein de son groupe, chaque sélectionneur pourra encore appeler un joueur qui ne figurait pas dans cette liste de 35 joueurs.



Les Bleus doivent se retrouver à Clairefontaine lundi 19 mars, avec 24 joueurs dont les nouveaux Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez, en vue de leurs matches amicaux contre la Colombie le vendredi 23 mars au Stade de France, et face à la Russie le mardi 27 mars à Saint-Pétersbourg. Il s'agit de leur dernier rassemblement avant la préparation de la Coupe du Monde.

Lors de cette préparation, l'équipe de France disputera trois amicaux contre l'Irlande, l'Italie et les États-Unis, respectivement le lundi 28 mai au Stade de France, le vendredi 1er juin à Nice et le samedi 9 juin à Lyon. Elle s'envolera dans la foulée en Russie pour le Mondial. Les Français affronteront au 1er tour l'Australie (samedi 16 juin), le Pérou (jeudi 21 juin) et le Danemark (mardi 26 juin).