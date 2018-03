Équipe de France : l'annonce de la liste et la conférence de Didier Deschamp en direct (14h)

publié le 15/03/2018 à 13:30

Deux mois avant l'annonce du groupe qui participera à la Coupe du Monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet), la liste des Bleus en vue des matches amicaux de mars représente l'ultime chance pour certains joueurs de se montrer en équipe de France. Didier Deschamps a encore deux rendez-vous pour jauger ses troupes, contre la Colombie au Stade de France puis face à la Russie à Saint-Pétersbourg, les vendredi 23 et mardi 27 mars.



Le sélectionneur devrait annoncer sa liste définitive pour le Mondial à la mi-mai (jeudi 17 ?) avant trois matches de préparation contre l'Irlande le lundi 28 mai, l'Italie le vendredi 1er juin et les États-Unis le samedi 9 juin. En Russie, les Bleus se frotteront au 1er tour à l'Australie le samedi 16 juin, au Pérou le jeudi 21 juin et au Danemark le mardi 26 juin. En 2014, ils avaient atteints les quarts de finale.

L'annonce de la liste en direct :

13h53 - Mathieu Debuchy va-t-il profiter de soin retour en Ligue 1 réussi avec Saint-Étienne pour retrouver les Bleus ?



13h46 - Plusieurs joueurs du secteur offensif sont actuellement blessés et ne seront pas appelés : Nabil Fekir (genou), Alexandre Lacazette (genou), Kingsley Coman (cheville) et même Kevin Gameiro (cuisse). Corentin Tolisso et Florian Thauvin, eux, sont incertains (contusions).



13h40 - A priori, ces 16 là seront dans la liste :

Gardiens : Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Défenseurs : Presnel Kimpembe, Laurent Koscielny, Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Samuel Umtiti

Milieux : N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Pau Pogba, Adrien Rabiot

Attaquants : Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé

13h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.