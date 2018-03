publié le 13/03/2018 à 10:34

Le footballeur le plus riche du monde. Il ne vient pas du Bresil, ce n'est pas Neymar ni Ronaldo, pas d’Argentine, ni de Grande-Bretagne. Ce n'est ni Messi, ni David Beckham. Non le footballeur le plus riche du monde est un Français, révèle le Parisien/Aujourd'hui en France. Son nom : Mathieu Flamini.



Sa fortune est estimée à 15 milliards d’euros, soit 25 fois celle de David Beckham, qui d'après le magazine Forbes est le footballeur le plus riche de tous les temps. Il faut dire que Mathieu Flamini, ancien de l'OM et des Gunners d'Arsenal est aussi entrepreneur.

Il y a 10 ans, alors qu'il jouait à l'AC Milan, il s'est associé avec un entrepreneur italien dans une start-up de l'industrie chimique. Une société qui produit de l'acide lévulinique, une molécule tirée des déchets végétaux et qui pourrait remplacer le pétrole. Un produit d'avenir. Le département de l'énergie américain le considère même comme l'une des douze molécules qui pourrait sauver la planète, c'est dire.

L'entreprise, installée aux Pays-Bas vient de s'agrandir aux États-Unis, elle serait valorisée à hauteur de 30 milliards d'euros. Contacté,le Français n'a pas donné suite, et n'a donc pas commenté l'exactitude de cette somme faramineuse, explique Le Parisien.



La presse espagnole l'a fait pour lui. Il y a quelques semaines El Pais le présentait comme "el futbolista mas rico del mundo" : le plus riche du monde. Flamini joue toujours. Après un long moment sans club, il a signé lors du dernier mercato à Getafe, le club de la banlieue madrilène.

La popularité de François en baisse chez les catholiques

Dans la presse également ce matin un anniversaire : les 5 ans du pontificat du pape François. C'est notamment la une du Figaro qui publie un sondage BVA. La popularité du souverain pontife reste très élevée ; 78% des Français déclarent en effet avoir une bonne opinion. C'est bien plus que tous ses prédécesseurs, même que Jean Paul II.



En revanche, le pape François a perdu 10 points en moins de 3 ans. En 2015, les Français étaient en effet 87% à apprécier. La baisse est encore plus marquée chez les catholiques pratiquants réguliers puisque François perd 12 points : 24% d'entre eux le trouvent trop naïf, 34% trop libéral.

Le prince de l'élégance s'est éteint

Le Figaro, qui comme la plupart des journaux, rend ce matin hommage à Hubert de Givenchy. "Prince de l’élégance", titre le journal. Pour Libération, c’était un "gentleman couturier".



"Avec lui, écrit Le Monde, disparaît l'un des derniers grands témoins de l'âge d'or de la haute couture." "Il était, rappelle le journal, l'un des créateurs les plus innovants de son époque, le styliste des stars d'Hollywood aussi". Audrey Hepburn notamment.



La haute couture, il y était presque tombé dedans quand il était petit. "Son grand-père, conservateur de la manufacture de Beauvais et de celle des Gobelins, collectionne les tissus et des costumes du monde entier." Très vite, Hubert James Marcel Taffin de Givenchy, c'est son vrai nom, est fasciné. Il a le droit d'admirer ces étoffes à une condition : décrocher des bonnes notes.



Malgré tout, il lui faut se battre pour réaliser son rêve, sa famille le destine plutôt à une vie d'avocat. Il lancera finalement sa propre maison à 24 ans. La maison Givenchy qu'il vendra en 1988 à ce qui deviendra ensuite LVMH.

À Longyearbyen, il est interdit de mourir

Givenchy qui n'aurait pas pu mourir à Longyearbyen en Norvège, et pour cause, dans cette ville, il est interdit de mourir et ce depuis 1950. C'est Michel Schiffres qui relève l'information dans l'Opinion, en évoquant un papier publié hier par Slate.



Cela peut paraître totalement absurde, mais cela s'explique par les températures polaires qui traversent la ville. Le froid permanent empêche en effet les corps de se décomposer. Au cours des années 2000, des scientifiques qui ont exhumé des cadavres de personnes décédées d'un virus grippal puissant en 1917 ont même retrouvé des particules de ce virus lors de leurs analyses.



Les mesures prises par les municipalités successives de la ville ne s'arrêtent pas là : non seulement elle n'accepte plus de nouveaux habitants et de nouvelles habitantes, mais elle a mis en place un dispositif visant à ce que sa population aille mourir ailleurs.



C'est ainsi que les personnes en phase terminale sont automatiquement transférées jusqu'à Oslo, la capitale norvégienne, qui se trouve à plus de 2.000 kilomètres de là. La ville ne possède aucune maison de retraite et aucun service de gériatrie.



Quant aux naissances, elles ne sont pas plus tolérées. En raison de l'absence d'hôpital, les femmes enceintes sont transférées sur le continent des semaines avant le terme annoncé de leur grossesse, et elles ne reviennent dans la ville que des semaines après la naissance, une fois la santé de leur enfant stabilisée. "Parfois le monde, conclut Michel Schiffres, laisse pantois."