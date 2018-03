Mariano Diaz redonne l'espoir à Lyon en reprenant un centre de la droite de Bertrand Traoré et marquant à la 71e minute.

et AFP

publié le 16/03/2018 à 02:09

Enorme désillusion pour Lyon qui s'est fait éliminer de l'Europa League après sa défaite à domicile ce jeudi 15 mars face au CSKA Moscou 3-2 en 8e de finale de l'épreuve. La finale se disputera dans ce même Parc OL, le 16 mai, et Lyon jouera donc sa saison dimanche à Marseille en Ligue 1.



En cas de défaite contre l'OM, l'Olympique Lyonnais se trouverait relégué à huit longueurs de la 3e place du Championnat, mais semble à l'abri d'un retour de Nantes (5e) sur qui les Rhodaniens ont onze points d'avance. Autant dire qu'un retour en Ligue des champions en montant sur le podium, espéré par l'OL, ne tient plus qu'à un match alors que la nervosité semble gagner l'effectif comme en témoigne l'accrochage entre l'entraîneur Bruno Genesio et Fernando Marçal au moment du remplacement de ce dernier (70e).

L'OL avait 88% de chances qualifier

Pourtant, Lyon, sorti au nombre de buts inscrits à l'extérieur, avait toutes les cartes en mains après sa victoire obtenue le 8 mars sur le terrain du CSKA (1-0). Avec un tel avantage acquis à l'extérieur, les Lyonnais avaient, en théorie, 88% de chances de se qualifier selon les statistiques de l'UEFA menées depuis 1970-1971 et 583 précédents dans les coupes d'Europe. Mais l'OL a affiché trop de faiblesses et l'absence de Nabil Fekir ne doit pas constituer une excuse: il n'était pas là à l'aller ni même dimanche contre Caen, une rencontre également gagnée 1-0.

Avec un bloc inexistant, des joueurs trop espacés les uns des autres, un milieu de terrain à la peine pour récupérer des ballons laissant la ligne de défense souvent en difficulté, l'absence d'osmose entre les trois attaquants, les Lyonnais ont failli dans tous les domaines. En première période, ils ont aussi manqué de réalisme sur les quelques occasions qu'ils se sont procurées. Ainsi, un tir de Mariano était dégagé par le gardien Akinfeev (31) qui détournait une reprise de la tête de Maxwel Cornet (36) alors que le défenseur Sergei Ignashevich envoyait le ballon en corner sous la pression de Memphis après un centre de Cornet (40).

Une réaction trop tardive

Le CSKA s'est, en revanche, montré plus efficace en ouvrant la marque par Aleksandr Golovin qui trompait Anthony Lopes d'un tir enveloppé du droit (39). Maxwel Cornet obtenait bien une égalisation litigieuse peu après la mi-temps sur une passe de Jordan Ferri après que le ballon a semblé sorti des limites sous les yeux de l'arbitre de surface (58).

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ Europa League ¿¿

L'Olympique Lyonnais obtient l'égalisation sur un but litigieux

¿ Le ballon était-il sorti ?https://t.co/VNYL8AsWuL#OLCSKA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 mars 2018

Deux buts d'Ahmed Musa (60) puis de Pontus Wernbloom (65) permettaient au club moscovite de mener 3-1 avant que Mariano ne redonne l'espoir à Lyon en reprenant un centre de la droite de Bertrand Traoré, à peine entré en jeu (3-2, à la 71e minute).

Dès lors, après les changements opérés, l'OL a démontré beaucoup plus de dynamisme et d'agressivité, imposant une ultime pression à son adversaire mais il était bien trop tard. Et Lyon, qui affiche trop peu de cohésion dans son jeu ces dernières semaines, n'a pu arracher l'égalisation qui l'aurait sauvé d'une grosse désillusion.