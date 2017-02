VIDÉO - Le but contre son camp le plus ridicule de la saison

publié le 28/02/2017 à 05:30

Le geste de Jeroen Zoet parait à première vue incroyable. Dimanche 26 février, dans le match au sommet de la 24ème journée du championnat néerlandais entre le PSV Eindhoven et le Feyenoord Rotterdam, les deux équipes étaient à égalité 1-1 jusqu'à un arrêt sur sa ligne du gardien du PSV.



Après avoir stoppé de justesse le ballon devant la ligne fatidique, Jeroen Zoet l'a pris et l'a plaqué contre son torse. Seul problème, lui-même se trouvait à l'intérieur du but. Après avoir fait appel à la "goal line technology", l'arbitre de la rencontre n'a eu d'autre choix que de valider le but, donnant l'avantage (2-1) et la victoire finale au Feyenoord Rotterdam, leader du classement.

Les règles du football stipulent en effet que le ballon doit avoir entièrement franchi la ligne pour qu'un but puisse être validé, ce qui était le cas selon le système mis en place depuis quelques années dans le football international. Le PSV, qui a sans doute perdu par la même occasion ses derniers espoirs de titre, laisse ainsi filer en tête du classement de l'Eredivisie son rival, qui a maintenant cinq points d'avance sur l'Ajax d'Amsterdam et neuf sur les joueurs de Philip Cocu.

AMAZING BLUNDER:



PSV 'keeper Jeroen Zoet practically handed Feyenoord the Dutch title with this ludicrous own goal - incredible! pic.twitter.com/LI3wnBhGQf — 888sport (@888sport) 27 février 2017

Le but validé par la Goal Line Technology

C'est limite#FEYPSV pic.twitter.com/eHCdU8Zie3 — Eredivisie France (@EredivisieFR) 26 février 2017