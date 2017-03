publié le 12/03/2017 à 22:06

L'équipe de France de football lance son année 2017 ce jeudi 16 mars prochain. Un premier rendez-vous et la première liste de l'année 2017 annoncée par Didier Deschamps. Les Bleus affrontent le Luxembourg dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (Russie) samedi 25 mars et accueillent l'Espagne en match amical trois jours plus tard au stade de France.



Comme à chaque rassemblement, le sélectionneur devrait s'appuyer sur un noyau de joueurs habitués à ces rendez-vous internationaux (Griezmann, Pogba, Lloris, Koscielny, Matuidi, Giroud, Sagna...) mais "nous avons rarement envisagé autant d'incertitudes" concède Sylvain Charley. Bixente Lizarazu hésite sur le poste de gardien de but : "Mandanda ne joue quasiment pas depuis le mois de novembre à Crystal Palace et il faut convaincre Stéphane Ruffier (qui rechigne à être le gardien numéro deux, ndlr)." Aréola est remplaçant au PSG et le jeune Alban Lafont est trop vert (18 ans) pour la sélection.

Bixente Lizarazu poursuit : "Mendy et Bakayoko ont leur place dans ce groupe France je pense. Moi cette équipe de Monaco me fascine, c'est la meilleure de France donc je pense que ses leaders doivent être appelés par Didier Deschamps". En attaque les talents sélectionnables sont légion (Coman, Mbappé, Martial, Lemar...). "Je suis vraiment curieux de voir ce que va faire le sélectionneur", a conclu l'ancien défenseur international français.