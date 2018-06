publié le 22/06/2018 à 08:36

"Je veux être le patron de l'équipe de France". En clamant haut et fort ses ambitions alors qu'il affichait des prestations en demi-teinte, Paul Pogba s'était attiré les foudres de certains. Mais après des matches de préparation particulièrement ternes et un début de compétition en dent de scie face à l'Australie, le numéro 6 des Bleus a montré un tout autre visage face au Pérou.



Dans un système de jeu en 4-2-3-1 où il a évolué au côté de N'Golo Kanté devant la défense, l'ancien joueur de la Juve - 25 ans et 56 sélections - a parfaitement tenu son rôle. Une position qui l'oblige à une certaine assiduité défensive mais, à l'inverse, lui offre une importante liberté offensive.

Et dès le coup d'envoi, il a affiché une grosse autorité dans l'entrejeu et fait le lien magistralement entre la défense et l'attaque, ce qui manquait justement lors de la poussive victoire contre l'Australie (2-1).

Pogba, la rampe de lancement

Le milieu à deux ne l'a pas gêné, bien au contraire. Il a même affiché une vraie complicité avec N'Golo Kanté alors que Blaise Matuidi était excentré sur le côté gauche. Première rampe de lancement de l'attaque française, il a su trouver les espaces nécessaires pour mettre à mal le bloc péruvien, notamment dans les 45 premières minutes, où il a été de tous les bons coups.



Et les statistiques parlent pour lui. En première période, il est celui qui a effectué le plus de passes (39 à 74,4% de réussite), le plus de passes dans le camp adverse (26 à 76,9% de réussite) et celui qui a disputé le plus de duels (10 pour 7 gagnés), selon le fournisseur de statistiques Opta.

Pogba, le leader attendu

Précis dans le jeu, il a aussi été décisif sur le seul et unique but de la rencontre après la demi-heure de jeu. Grâce à sa subtile ouverture pour Olivier Giroud, dont la frappe déviée par un pied péruvien a été poussée dans le but par Kylian Mbappé, "Pogboom" a été un élément central dans cette seconde victoire synonyme de qualification.



Au milieu d'une équipe de France qui n'a pas encore complètement convaincu, "la Pioche" réussit donc ses débuts en Coupe du Monde. De bonne augure pour la suite ? Une chose est sûre, l'équipe de France a besoin de leaders. Si Antoine Griezmann réalise actuellement un Mondial très timoré, Paul Pogba semble de son côté prendre les choses en main.