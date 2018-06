et Loïc Farge

publié le 08/06/2018 à 07:05

C'est Didier Deschamps qui a refermé la "Boîte à souvenirs" ce vendredi 8 juin, à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football en Russie. En 1998, Isabelle Langé, journaliste au service des Sports de RTL, s'était rendue à Turin pour rencontrer la femme du milieu défensif des Bleus futurs champions du monde.



"Petit gabarit, mais poigne de fer. Parce qu'il aime aller au front, Didier Deschamps s'est toujours plus dans la peau de capitaine. Un caractère trempé qui peut quelque fois passer pour de l'austérité", racontait à l'époque Isabelle Langé.

"Pourtant l'homme n'est pas méchant. Il est même plutôt agréable, et sa femme Claude de lui reconnaître une montagne de qualités", poursuivait la journaliste. "Il est gentil, il est facile d'abord, il est généreux, honnête, travailleur... Bon je ne vais pas en mettre trop non plus", disait l'épouse.

Vingt ans après, Didier Deschamps réagit : "Elle me connaît, même si c'était au début. Mais elle est toujours avec moi (...) Je n'ai pas changé", dit celui qui occupe aujourd'hui le poste de sélectionneur de l'équipe de France.