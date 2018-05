publié le 18/05/2018 à 07:40

Didier Deschamps a parlé d'un "risque de récidive". C'est la raison invoquée par le sélectionneur des Bleus pour justifier la non-sélection de Dimitri Payet, le meneur de marseillais, blessé lors de la finale de l'Europa League mercredi 16 mai. Le délai moyen de récupération est "de trois semaines", a jugé le sélectionneur, qui a donc pris la décision de ne pas le convoquer pour le mondial, alors qu'il voyait en Dimitri Payet un "candidat sérieux" pour les 23.



Autre petite surprise de la liste dévoilée jeudi 17 mai, la présence du milieu de terrain sévillan Steven Nzonzi. À 29 ans et malgré seulement 70 petites minutes en sélection en deux rencontres amicales, Nzonzi aura réussi le tour de force de se frayer in extremis une place dans l'avion pour la Russie. "Ce n'est pas un jeune mais il est déjà venu avec nous et a été performant quand j'ai eu à l'utiliser et tout ce qu'il a fait avec son club m'amène à le sélectionner dans cette liste des 23", a expliqué Didier Deschamps à son sujet. Un choix qui a poussé Adrien Rabiot hors du groupe. Le Parisien, qui se retrouve suppléant paye aussi bien ses prestations inégales que son attitude parfois désinvolte en équipe de France.

Sur les 23, 9 comptent moins de 10 sélections

Pour ce mondial, le sélectionneur des Bleus a fait le pari de la jeunesse, avec une moyenne d'âge de 25,6 ans contre 27 ans et 4 mois lors de l'Euro il y a deux ans. Autre point à souligner; sur les 23 joueurs sélectionnés, 9 comptent moins de 10 sélections. Et il sont seulement 9 à avoir participé à l'Euro 2016 : Lloris, Mandanda, Rami, Umtiti, Pogba, Matuidi, Kanté, Griezmann, Giroud.

Autre choix fort de Didier Deschamps : la convocation du Lyonnais Nabil Fekir. Celui qui n'avait pas été appelé lors de l'Euro, et qui avait choisi de représenter la France plutôt que l'Algérie fera bien partie de l'aventure russe. Avec 18 buts et 6 passes décisives cette saison, le capitaine de l'OL semble revenu à son meilleur niveau. Il trouvera à ses côtés en attaque Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Thomas Lemar, Florian Thauvin et Ousmane Dembélé.



La liste complète des joueurs sélectionnés :

Gardiens de but : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola

Défenseurs : Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Adil Rami

Milieux de terrain : Paul Pogba, Blaise Matuidi, N'Golo Kanté, Corentin Tolisso, Steven Nzonzi

Attaquants : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Nabil Fekir, Thomas Lemar, Florian Thauvin, Ousmane Dembélé



Les suppléants : Ben Yedder, Coman, Costil, Debuchy, Digne, Lacazette, Martial, Rabiot, Sissoko, Sakho, Zouma.

