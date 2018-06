publié le 19/06/2018 à 19:37

L'équipe de France de football n'a pas le droit à l'erreur, et elle en est consciente. Auteurs d'une prestation en demi-teinte face à l'Australie pour son premier match au Mondial, les Bleus vont tenter de corriger le tir jeudi 21 juin face au Pérou, qui pointe actuellement à la dernière place de leur groupe.



Et pour offrir un match un peu plus flamboyant, Didier Deschamps va devoir procéder à des ajustements. Lors de l'entraînement de ce 19 juin, Blaise Matuidi et Olivier Giroud ont fait leur retour en tant que titulaires, en lieu et place de Corentin Tolisso et d'Ousmane Dembélé. Matuidi et Giroud, deux fidèles, deux joueurs expérimentés qui ont fait une bonne entrée en jeu samedi dernier.

Le reste de l'équipe devrait quant à lui rester inchangé, avec les jeunes (22 ans tous les deux, ndlr) Benjamin Pavard et Lucas Hernandez en défense, qui ont été plutôt convaincants face aux Australiens et repoussent pour le moment la concurrence.

Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, cette attaque n'avait pas brillé face aux États-Unis. C'est donc une séance de rattrapage qui a eu lieu ce mardi pour le trio, lors d'un entraînement que le staff a voulu cacher au maximum, avec notamment des rondes de la police locale dans les rues adjacentes au terrain.