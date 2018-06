publié le 18/06/2018 à 19:54

"Petits bobos" et nervosité dans l'actualité des Bleus ce lundi 18 juin. Paul Pogba s'est montré particulièrement nerveux lors de l'entraînement de lundi après-midi, où trois joueurs étaient ménagés, dont Antoine Griezmann.



Lors de l'opposition dans le petit stade champêtre de Glebovets, "La Pioche" avait le visage fermé et son attitude trahissait une certaine frustration. Sur le bord du terrain réduit, le milieu a même dégagé de rage un ballon, qui a failli sortir de l'enceinte. À la fin de cette opposition, il s'est écarté des autres Bleus lors des étirements, restant seul à jongler à part. Didier Deschamps est alors venu lui parler.



Le milieu, enlacé par l'adjoint au sélectionneur, Guy Stéphan, a ensuite rejoint ses coéquipiers et s'est assis à côté de Kylian Mbappé et Djibril Sidibé. "DD" est encore venu auprès de lui pour lui parler de nouveau. Peu avant cet entraînement, Pogba avait tweeté un message sibyllin, en anglais, qui disait: "Travaille dans l'ombre, laisse les gens faire du bruit".

"La Pioche" a joué un rôle clef dans l'entrée en lice de l'équipe de France, avec une passe qui a amené le penalty provoqué par Griezmann pour l'ouverture du score, puis une pichenette prolongée par l'Australien Aziz Behich marquant contre son camp et donnant la victoire aux Bleus (2-1). Ce but a dans un premier temps été accordé à "PP", puis la Fifa l'a attribué à Behich en "csc".

Il s'est exprimé ce dimanche 17 juin dans Téléfoot, en s'étonnant d'être "passé du plus gros transfert du monde à joueur le plus critiqué du monde". "Devenir le patron, je l'ai dit, je veux le devenir. C'est des paroles. Ça reste sur le terrain (que ça se décide, ndlr). C'est quelque chose que j'ai dans le coeur, je ne joue pas un rôle. Ça se fait naturellement, il ne suffit pas de le dire", a-t-il également avancé sur TF1.

Griezmann ménagé à cause de "petits bobos"

Griezmann, Umtiti, Lemar et Lloris ont connu de leur côté un entraînement aménagé ce lundi 18 juin. Les trois joueurs de champ n'ont pas touché le ballon. Ménagés en raison de "petits bobos" sans gravité, ils devaient reprendre l'entraînement normal ce mardi 19 juin, selon l'encadrement de la sélection. Ce dernier a précisé pour Lloris, qui s'est éclipsé avant l'opposition, que le capitaine avait "préféré travailler en salle".



Griezmann a simplement trottiné avec un kiné sur le bord du terrain pendant un quart d'heure. Il s'est ensuite fait masser sur un tapis, en marge du groupe. Umtiti et Lemar ont fait des accélérations en compagnie du préparateur physique Grégory Dupont, pendant une dizaine de minutes avant de rentrer au vestiaire.



Umtiti avait le genou gauche bandé. Titulaire contre l'Australie contre laquelle il a joué tout le match (2-1), il avait auparavant manqué les deux premiers entraînements collectifs des Bleus en Russie, en début de semaine dernière, en raison de douleurs à un genou. Lemar, lui, n'est pas apparu contre les Australiens. Il a cependant participé à l'opposition d'une heure contre les U19 du Spartak Moscou dimanche (3-2), s'y montrant à son avantage.



L'équipe de France, première de la poule C (au nombre de buts marqués, devant le Danemark), affronte le Pérou ce jeudi 21 juin à Ekaterinbourg (17h00, heure de Paris).