publié le 09/01/2018 à 11:08

La Ligue 1 attendra encore quelques jours avant de retrouver le devant de la scène. Après les 32es de finale de la Coupe de France, ce mois de janvier 2018 se poursuit sur les pelouses avec les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, mardi 9 et mercredi 10 janvier. Lyon, Marseille ou Bordeaux éliminés au tour précédent, les huit derniers candidats à la victoire sont Nice, Monaco, Rennes, Toulouse, Angers, Montpellier, Amiens et bien sûr le PSG.



Quadruple tenant du titre (victoire en finale contre Monaco 4-1 en avril dernier), invaincu dans l'épreuve depuis le 27 novembre 2012 (élimination aux tirs au but à Saint-Étienne), le club de la capitale se rend à Amiens, 13e de Ligue 1 qui reste sur une humiliation à Sochaux en Coupe de France (6-0 chez le 8e de Ligue 2). Paris s'est de son côté baladé à Rennes (6-1). En championnat, le leader avait battu le promu 2-0 (buts de Cavani et Pastore) lors de la 1re journée début août.

Cet Amiens-PSG se jouera mercredi 10 janvier (21h05), en même temps que Angers-Montpellier, une opposition entre le 19e et le 7e de L1.

Pas de prolongation

L'affiche de ces quarts est un derby azuréen entre Nice et Monaco (20 km d'écart par la route), mardi 9 janvier (21h). En championnat, les Aiglons (6es) n'avaient fait qu'une bouchée des joueurs de la Principauté (2es) le 9 septembre (4-0).



Dernière rencontre au programme, Toulouse-Rennes, mercredi 10 janvier en début de soirée (18h45). La première opposition de la saison entre Haut-Garonnais et Bretons s'était soldée par un match riche en buts fin août : 3-2 en faveur du TFC, pourtant mené dès la 7e. Depuis, le Stade Rennais a changé d'entraîneur, Sabri Lamouchi remplaçant Christian Gourcuff. Giflés par les Parisiens, ses joueurs lui doivent une réaction



Rappelons qu'en cas d'égalité au score à la fin du temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongation mais directement une séance de tirs au but (sauf en finale). Le tirage au sort des demi-finales, qui sont programmés les mardi 30 et mercredi 31 janvier, sera effectué à la fin de Amiens-PSG. La finale est prévue le samedi 31 mars à Bordeaux.

Coupe de la Ligue : le programme des quarts de finale

Mardi 9 janvier :

21h00 : Nice-Monaco



Mercredi 10 janvier :

18h45 : Rennes - Toulouse

21h05 : Amiens - PSG

21h05 : Angers - Montpellier