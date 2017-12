publié le 12/12/2017 à 16:33

Saint-Étienne y a remporté son seul trophée depuis plus de 30 ans (en 2013), Lyon a lancé près d'une décennie de conquête (2001), Bordeaux (2009) et Marseille (2010) ont amorcé la conquête d'un nouveau titre de champion. La Coupe de la Ligue, par ailleurs chemin le plus court vers une place en Europa League, revient avec les 8es de finale.



Invaincu dans la compétition depuis plus de cinq ans (élimination à Saint-Étienne aux tirs au but en quarts en novembre 2012), le PSG retourne à Strasbourg, son seul bourreau en Ligue 1 cette saison, mercredi 13 décembre (21h05).

Dans le même temps, Lille reçoit Nice, Lyon se rend à Montpellier et Tours, unique rescapé de Ligue 2, défie Amiens. Cette soirée du mercredi débutera avec le déplacement de Marseille à Rennes (18h45).

Ce mardi 12 décembre (18h45), Bordeaux va tenter de sortir de la crise sur la pelouse de Toulouse. Un peu plus tard (21h05) Monaco, qui n'a plus de coupe d'Europe à jouer, se frottera à Caen. Largué en championnat, Metz à l'occasion à la même heure de s'offrir quelques sourires à Angers.



Le tirage au sort des quarts aura lieu à la fin des derniers matches. En cas d'égalité après 90 minutes, il n'y a pas de prolongation mais directement une séance de tirs au but.

Coupe de la Ligue : le programme complet

8es de finale :

Mardi 12 décembre :



18h45 : Toulouse - Bordeaux

21h05 : Monaco - Caen

Angers - Metz



Mercredi 13 décembre :

18h45 : Rennes - Marseille

21h05 : Strasbourg - PSG

Lille - Nice

Amiens - Tours (L2)

Montpellier - Lyon



Quarts :

Mardi 9 et mercredi 10 janvier



Demies :

Mardi 30 et mercredi 31 janvier



Finale :

Samedi 31 mars à Bordeaux