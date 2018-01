EN DIRECT - Coupe de France : suivez Rennes-PSG en live commenté

et AFP

publié le 07/01/2018 à 20:15

Affiche de ces 32e de finale de Coupe de France, le deuxième Rennes-PSG de la saison fait beaucoup parler côté parisien. Deux joueurs manquaient encore à l'appel vendredi alors que le PSG avait repris l'entraînement mercredi : l'Argentin Javier Pastore et l'Uruguayen Edinson Cavani, coutumier du fait.



Le second a fait son retour vendredi à l'entraînement, mais ce 'rab' de congés devrait rendre les deux hommes indisponibles pour la rencontre de dimanche et les expose à des sanctions, selon la radio RMC.

Ce, alors que Paris, qui défiera le Real Madrid en février et mars prochain, se prépare à un début d'année corsé. Avant les huitièmes de finale de Ligue des champions, il se promènera en effet sur six pelouses différentes, pour seulement deux matches dans son jardin du Parc des Princes.