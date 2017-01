PRÉSENTATION - Les deux premières rencontres sont à suivre mardi 10 janvier (18h30 et 21h00), les autres le lendemain (18h45 et 21h05).

par Gregory Fortune publié le 09/01/2017 à 17:57

Avant le retour de la Ligue 1 vendredi 13 janvier avec le coup d'envoi de la 20e journée, le football français reste placé sous le signe de la Coupe mardi 10 et mercredi 11 janvier. De la Coupe de la Ligue, après un week-end consacré aux 32es de finale de la Coupe de France, avec l'entrée réussies des équipes de L1. Des huit quart-de-finalistes de cette compétition réservée aux clubs professionnels, seul Sochaux n'évolue pas en première division.



5e de Ligue 2, le FCSM accueille Monaco et son statut honorifique de meilleure attaque d'Europe. Au tour précédent, les Doubistes ont prouvé qu'ils n'étaient pas à prendre à la légère dans leur stade Bonal. Pourtant en net regain de forme et quasiment avec leur équipe type, les Marseillais de Rudi Garcia avaient ouvert le score avant de s'incliner aux tirs au but (la prolongation a été supprimée pour cette édition 2016-2017). Ce week-end, Monaco s'est imposé d'une courte tête en Coupe de France contre une autre équipe de Ligue 2, l'AC Ajaccio (2-1). Éliminé au tour précédent par Pontarlier (CFA2), Sochaux n'a pas joué.



Cette rencontre sera précédée par le déplacement de Nancy (13e de L1) à Nantes (17e). En championnat, en Lorraine, les deux formations n'avaient pu se départager (1-1) mi-septembre. Les Canaris restent sur quatre succès de rang toutes compétitions confondues depuis l'arrivée sur le banc du Portugais Sergio Conceiçao. Bonne série également pour les hommes de Pablo Correa : cinq matches sans défaite depuis début décembre (un seul but concédé).

Nouveau carton du PSG ?

Les deux autres quarts ont lieu le lendemain. Triple tenant du titre, le PSG part largement favori face au FC Metz. 19es de L1 après la perte de deux points en raison des jets de pétards contre Lyon, les Grenats sont les seuls à être tombés contre plus petits qu'eux ce week-end, à Lens (L2, 2-0). Dans le même temps, Paris balayait Bastia (7-0) avec sept buteurs différents, dont la recrue Julian Draxler, repoussant un peu plus la crise de décembre.



Bordeaux-Guingamp semble plus équilibré sur le papier. L'En Avant, ancien club de l'entraîneur des Girondins Jocelyn Gourvenec, a réussi une meilleure première moitié de saison (5e de L1, Bordeaux est 10e), en décrochant notamment un nul (1-1) sur les bords de la Garonne. La Coupe de la Ligue peut offrir aux Bordelais et à leurs sympathisants une raison de sourire dans une saison en demi-teinte.



Le tirage au sort des demi-finales aura lieu à l'issue de PSG-Metz pour des matches prévus les mardi 24 et mercredi 25 janvier. La finale se jouera le samedi 1er avril au Stade de France.

