VIDÉOS - Paris, Lyon et Rennes ont réalisé de gros cartons en 32es de finale de Coupe de France.

Alexandre Lacazette, buteur en 32es de finale de Coupe de France face à Montpellier

par La rédaction numérique de RTL publié le 09/01/2017 à 08:37

Le Paris Saint-Germain a écrasé le Sporting Club de Bastia 7-0. Mais ce n'est pas le seul carton de ces 32es de finale, qui se sont déroulés entre le vendredi 6 et le dimanche 8 janvier. Rennes a balayé le JA Biarritz 6-0 et, pour clore le week-end, l'Olympique lyonnais a étrillé Montpellier 5-0.



Les buteurs ont donc eu largement l'occasion de s'exprimer, à commencer par le nouvel arrivé du côté de la capitale : Julian Draxler. L'Allemand a inscrit le septième but des hommes d'Unai Emery. Les autres buts sont signés Thiago Silva, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Thiago Motta, Lucas et Angel Di Maria.



Moins connu mais tout aussi beau, Jonathan Clauss (Avranches) a marqué après avoir réalisé un slalom digne de Lionel Messi. On pourrait également citer le ciseau de Adama Soumaoro (Lille) ou encore le coup-franc de Dimitri Liénard (Strasbourg).

Qui a inscrit le plus beau but des 32es de finale de la @CoupedeFrance ? Venez voter sur https://t.co/7qbNJbZqbq pic.twitter.com/ugjT7pWGNd — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 8, 2017

Les joueurs du stade rennais ont frappé un grand coup face aux Corses de Biarritz. Les hommes de Christian Gourcuff ont inscrit trois buts en quatre minutes. Les insulaires ne s'en sont jamais remis et en ont pris six.

3e but en 4 minutes pour Rennes. Mauvaise sortie du gardien de Biarritz qui profite à Diakhaby et ça fait 3-0 ! #CdF pic.twitter.com/9RxOtRUkmc — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 8, 2017

Quant aux Lyonnais, ils étaient décidément plus fort que les Montpellierains. Après les avoir battus 5-1 en championnat, ils ont fait encore mieux en rendant une "clean sheet" ce dimanche (5-0). Maxwell Cornet a inscrit un doublé, après l'ouverture du score signé Alexandre Lacazette. À noter que Nabil Fékir a délivré trois passes décisives.