Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de France a été relativement équilibré.

Le trophée de la Coupe de France

par Luca Dangréaux publié le 08/01/2017 à 23:37

Il n'y aura pas de choc des extrêmes en seizièmes de finale de Coupe de France. Tiré notamment par Alex Morgan, nouvelle recrue star de l'équipe féminine de Lyon, le tirage au sort nous a réservé quelques chocs entre (gros) clubs de Ligue 1, d'autres entre équipes de divisions inférieures. Le Paris Saint-Germain se déplacera au Stade Rennais. Un duel entre favoris puisque le PSG a remporté la compétition à dix reprises, le Stade Rennais deux fois. Contrairement aux Parisiens, l'Olympique de Marseille aura lui la chance de recevoir. Ce sera un affrontement olympien puisque c'est Lyon, vainqueur de Montpellier, qui se déplacera au stade Vélodrome.Avec Lille-Nantes, Bordeaux-Dijon et Angers - Caen, voilà les cinqs duels entre clubs de Ligue 1 pour ces futurs seizièmes de finale.

Le Poirée-sur-Vie - Strasbourg, affiche la plus "déséquilibrée"

Deux rencontres peuvent être considérées comme "déséquilibrées". Les amateurs du Poirée-sur-Vie, jouant en sixième division française (DH), recevront le Racing Club de Strasbourg (Ligue 2). Soit quatre divisions d'écarts. Sarreguemines, qui joue un échelon au-dessus des Vendéens, recevra également un club de deuxième division, à savoir les Chamois Niortais. Saint-Étienne se déplacera à Auxerre, Guiguamp aux Herbiers, Nancy au CA Bastia. Enfin Lorient recevra Châteauroux. Une seule rencontre inclue deux équipes de même division : Quevilly recevra Marseille Consolat pour un duel de Naitonal. Enfin le Racing Club de Lens ira à Bergerac (CFA).



Le tableau complet des 16es de finale de Coupe de France :

US Quevilly Rouen Métropole (NAT) - Marseille Consolat (NAT)

Étoile Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2) ou Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)

Le Poirée-sur-Vie (DH) - RC Strasbourg (L2)

Olympique de Marseille (L1) - Olympique Lyonnais (L1)

Stade Rennais (L1) - Paris Saint-Germain (L1)

Sarreguemines (CFA 2) - Chamois Niortais (L2)

Cercle Athlétique Bastiais (NAT) - Nancy (L1)

Les Herbiers (NAT) - En Avant Guiguamp (L1)

Lille OSC (L1) - FC Nantes Atlantique (L1)

FC Lorient (L1) - La Berrichonne de Châteauroux (L2)

US Avranches (NAT) - Fleury 91 FC (CFA) ou Stade Brestois 29 (L2)

Girondins de Bordeaux (L1) - Dijon FCO (L1)

Bergerac Perigord FC (CFA) - Racing Club de Lens (L2)

AJ Auxerre (L2) - AS Saint-Étienne (L1)

FC Chambly Thelle (NAT) ou FC Luneville (CFA 2) - AS Monaco (L1)

Angers SCO (L1) - SM Caen (L1)



L1 : premier échelon national

L2 : deuxième échelon

National : troisième échelon

CFA : quatrième échelon

CFA 2 : cinquième échelon

DH : sixième échelon

DHR : septième échelon



Les affiches se dérouleront le mardi 31 janvier et le mercredi 1er février. Les horaires restent à définir.