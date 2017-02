Marseille : Bafétimbi Gomis pourrait manquer le Clasico face au PSG

publié le 13/02/2017 à 10:21

Sale soirée pour l'OM dimanche 12 février à Nantes. Emportée par la furie des Canaris (3-2), l'équipe de Rudi Garcia, 6e à trois longueurs de Saint-Étienne, a en plus perdu sa principale arme offensive, Bafétimbi Gomis. Auteur de ses 15e et 16e buts de la saison, record personnel égalé, la "panthère" a ensuite été victime d'une entorse du genou droit. Son entraîneur l'a annoncé en conférence de presse d'après-match.



Combien de temps sera-t-il éloigné des terrains ? Entre et six semaines ? Moins ? Des examens plus approfondis permettront de le savoir plus précisément dans la journée de lundi 13 février. Mais forcément flotte la crainte d'une absence pour la réception du Paris Saint-Germain au stade Vélodrome le dimanche 26 février (21h). Auparavant, l'Olympique de Marseille reçoit Rennes le samedi 18 (17h).



À Nantes, Gomis a été touché lors d'un contact avec le défenseur canari Diego Carlos, et remplacé par Bouna Sarr. En son absence, l'OM peine a trouvé le chemin des filets cette saison. L'ancien Lyonnais et Stéphanois a quasiment marqué la moitié des buts de son équipe (16 sur 33). Ni Sarr, ni Clinton Njie, ni Rémy Cabella n'ont donné satisfaction au poste d'avant-centre, qui n'a pas été doublé lors du dernier mercato hivernal.