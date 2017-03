VIDÉO - Lyon-Toulouse : le but fou de Memphis Depay

publié le 13/03/2017 à 10:17

Est-ce le but de l'année en Ligue 1 ? Toutes compétitions confondues ? L'Olympique Lyonnais et de nombreux observateurs le pensent en tout cas. Le compte Twitter du club rhodanien a très vite relayé le bijou de sa recrue hivernale Memphis Depay, dimanche 12 mars. Déjà auteur du 3e des quatre buts de l'OL contre Toulouse (4-0) d'un tir croisé à la 53e minute, l'ailier néerlandais de 23 ans s'est illustré à la 82e avec un lob gagnant depuis le rond central.



Précisément, la distance entre sa position de frappe et la ligne de but d'un Alban Lafont avancé est de 46 mètres. Il s'agit ainsi du but le plus lointain depuis celui du Tunisien Saber Khalifa avec Évian contre Nice en mai 2013 (57 m). Titulaire lors des quatre derniers matches de Lyon en Ligue 1, l'ancien joueur de Manchester United recruté pour près de 20 millions d'euros cet hiver monte sérieusement en régime. Face au TFC, il a signé ses 4e et 5e buts en neuf matches de championnat (il n'est pas qualifié en Europa League).

"C'est incroyable pour moi d'avoir marqué un but comme ça, a commenté le héros du jour devant la presse. J'en avais tenté un comme ça il y a quelques années. J'avais touché la barre. Vous trouvez qu'il est beau ? Ah, si vous le dites (rires). C'est vrai qu'il est beau. Je suis très heureux. C'est un but merveilleux. Je suis très heureux de cette victoire". Prochaine occasion de le voir briller : dimanche 19 mars (21h00), au Parc des Princes, pour le choc face au PSG en clôture de la 30e journée de L1.