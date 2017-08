et AFP

publié le 03/08/2017 à 06:30

Sitôt le feuilleton du transfert de Neymar terminé, place à celui de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant français qui, après réflexion, a décidé de quitter l'AS Monaco, est déjà courtisé par les plus grands clubs. À seulement 18 ans, la pépite monégasque attire désormais tous les regards. La semaine dernière, les médias espagnols annonçaient déjà son rachat par le Real Madrid, qui se serait mis d'accord avec le club du Rocher pour un transfert contre un chèque de 180 millions d'euros. Une rumeur rapidement démentie par le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev.



D'autres rumeurs avaient transféré Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, qui vient d'acquérir une autre star, Neymar. Nos confrères de L'Équipe - qui ont confirmé que le jeune attaquant quittait l'AS Monaco - rapportent que le FC Barcelone serait également être sur les rangs pour un rachat du joueur. Le journal sportif ajoute qu'un rendez-vous a d'ailleurs déjà eu lieu entre le l'entourage de Mbappé et les dirigeants du club catalan.

Le Barça, qui vient de céder l'une de ses vedettes, va sans aucun doute chercher à combler le vide laissé par Neymar. Parmi les noms évoqués, celui d'un autre Français, Antoine Griezmann. Quel joueur pour remplacer Neymar ? Ce nouveau feuilleton s'annonce tout aussi haletant.