publié le 03/08/2017 à 08:35

222 millions d'euros. C'est le montant du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, un record dans l'histoire du football. Le jeune attaquant brésilien a quitté le Barça, il est attendu à Paris dans la journée du 3 août.



Ce Brésilien de 25 ans représente le nouveau Pelé. "C'est désormais la nouvelle star du football brésilien, une star offensive", souligne Dominique Baillif, spécialiste du football sud-américain et journaliste au site Sambafoot. "C'est un joueur qui a les caractéristiques du footballeur brésilien, chose que l'on n'avait plus trop vu depuis quelques années au Brésil. Il sait allier la vitesse, la technique l'efficacité et surtout le beau jeu", estime le journaliste.

Ce transfert record s'inscrit également comme une formidable opération de communication et de marketing pour le club parisien. "C'est le meilleur coup, confirme Dominique Baillif. Le coup que l'on espérait même pas il y a encore quelques semaines et que le PSG a réussi à réaliser en indiquant que, désormais, le club peut acheter les meilleurs joueurs".



Ce cap, le club ne l'avait pas encore franchi. Avec ce transfert historique, le PSG passe une étape de plus. "Avec cette clause libératoire impressionnante, le club indique aux autres joueurs : 'Venez à Paris, le PSG peut réaliser des grandes choses avec les meilleurs joueurs du marché".