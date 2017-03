publié le 29/03/2017 à 07:57

Pierre Menès revient de loin. Il a subi en décembre dernier une double greffe du rein et du foie. Après une longue convalescence, le chroniqueur va faire son retour à la télévision dimanche 2 avril, dans le Canal Football Club. Un grand retour que tout le monde attendait, et lui le premier. "Ce que vous m'avez manqué !" : ce sont les premiers mots du livre de témoignage qu'il publie.



Plus de trois mois après la lourde opération, il affirme être "dans un état de forme assez inespéré". Il concède qu'il n'est "pas encore au top" et être "à 40% des ses moyens physiques". Il avoue : "J'ai appris à être patient, mais c'est loin d'être mon point fort".

À propos de son retour sur le petit écran, Pierre Ménès dit qu'il "n'a pas d'appréhension" sur le plan professionnel, mais que cette appréhension se manifeste "en termes d'émotion".