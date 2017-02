Football Leaks : David Beckham, parrain avare de l'Unicef

Ambassadeur de l'Unicef depuis 2005, le footballeur anglais rechignerait à verser de l'argent à un fonds, dont il est pourtant le parrain et aurait même tenté de l’arnaquer.

Crédit : AFP/T.A.Clary David Beckham en septembre 2009 aux États-Unis

par Eléanor Douet publié le 04/02/2017 à 05:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'image était parfaite : celle d'une star du football, la main sur le cœur, également ambassadeur de l'Unicef depuis 2005. Mais le mythe David Beckham a volé en éclats, vendredi 3 février. Le site Mediapart a publié de nouveaux éléments dans l'affaire des Football Leaks. On y apprend que le football aurait pendant longtemps refusé de financer un fonds humanitaire de l'Unicef, dont il est pourtant le parrain. En février 2015, l'Unicef et David Beckham lancent "7", un fonds destiné à aider tous les enfants en danger dans le monde, le numéro 7 étant un clin d'œil au numéro de maillot longtemps porté par le footballeur.



Logiquement, l'ancien international invite à tous ceux qui le peuvent à se montrer généreux. Or selon Mediapart, lui-même ne l'aurait pas été. Il aurait pourtant dû être le premier contributeur à ce fonds. "Je n’ai pas envie de verser mon argent personnel pour cette cause", écrit-il un jour à son ami, Simon Oliveira, qui gère ses intérêts, via l'agence Doyen Global. Ce dernier pour compenser, lui propose alors de participer à un dîner de bienfaisance au Congo, où à une remise de prix à Shangaï, le tout rémunéré à hauteur d'un million d'euros. Réponse de Beckham : "Verser ce million sur le fonds, c’est comme mettre mon propre argent. S’il n’y avait pas ce fonds, l’argent serait pour moi. Ce putain d’argent est à moi".

Une tentative d'arnaque à 8.000 euros

David Beckham ne serait donc pas très emballé par la générosité, mais il aurait également tenté d'arnaquer l'Unicef. Envoyé par ses sponsors en Asie, il organise un détour par le Cambodge pour une mission humanitaire, à laquelle il décide finalement de ne pas se rendre. La star, aujourd'hui âgée de 41 ans, n'a donc pas un centime à débourser puisque le jet dans lequel il voyage est affrété par les sponsors. Pourtant, il demande à l'organisation de lui rembourser les 8.000 euros que lui aurait coûté ce voyage, selon lui. La réponse de l'Unicef est catégorique : "Il a voyagé en jet privé et le Fonds n’a pas à payer pour un billet qu’il n’a pas pris".

Le fisc britannique s'oppose à ce qu'il soit anobli

Mais le volet caritatif n'est pas le seul à être soulevé par Mediapart. En effet, le site révèle également que le fisc britannique s'oppose à ce qu'il soit fait chevalier de l’ordre de l’Empire britannique, la plus haute distinction au Royaume-Uni. Un titre qu'il rêve pourtant d'obtenir. Pourquoi ? Car le couple David et Victoria Beckham, mariés depuis 1999, ont recours à l'optimisation fiscale.



"Le couple a économisé une somme inconnue en impôt sur le revenu grâce à un montage lié à des investissements dans des films grand public comme Avatar et Die Hard 4", détaille Mediapart. Le fisc britannique s'opposerait donc à cet anoblissement en dénonçant un "montage artificiel". De plus, "les Beckham ont refusé l'accord financier proposé pour purger ce conflit", précise Mediapart. Il faudra donc attendre encore un peu avant de pouvoir parler de Sir David Beckham.