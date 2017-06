publié le 23/06/2017 à 18:56

"Victoire historique je dirais", s'amuse-t-il dans un grand éclat de rire. Invité de RTL à l'issue de la première des deux journées olympiques organisées à Paris à moins de trois mois de l'attribution des JO 2024, Teddy Riner est revenu sur l'un des temps forts de ce vendredi 23 juin, un 100 m couru sur une piste d'athlétisme posée sur la Seine.



Profitant d'un faux départ, le judoka double champion olympique et nonuple champion du monde chez les lourds a surpris tous ses concurrents pour franchir la ligne en premier, devant le perchiste Renaud Lavillenie, le basketteur Nicolas Batum et surtout l'ancienne championne olympique du 400 m et du 200 m, Marie-José Pérec. "Me dire que j'ai été devant la 'gazelle', c'est quand même quelque chose qui va rester longtemps dans ma tête", s'amuse encore l'homme de 28 ans.

Du beau monde sur la piste flottante: et c'est Teddy Riner, le plus lourd mais pas moins le rapide qui l'emporte devant Lavillenie pic.twitter.com/RvIR7E1946 — Damien Lemaître (@damien_lemaitre) 23 juin 2017

Plus sérieusement, "Teddy Bear" souligne l'aspect "extraordinaire" de cette nouvelle étape dans la promotion de la candidature de la capitale française pour les Jeux d'été 2024. "Je suis un enfant de Paris. De voir tous ces beaux événements, de voir la ville en mouvement derrière ce partage sportif, c’est extraordinaire, insiste-t-il. On ne pour pas dire que Paris n’a pas fait tout ce qu’il fallait" pour battre Los Angeles. Verdict le 13 septembre prochain. "Je croise les doigts, on croise tous les doigts parce que je le pense et j’en sûr : Paris le mérite".

Paris 2024 : les sites de démonstration des vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 Crédit : Sabrina BLANCHARD, Paz PIZARRO / AFP