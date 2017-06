Jeux olympiques : Paris choisie pour 2024, Los Angeles pour 2028 ?

et AFP

publié le 01/06/2017 à 08:06

Enfin. Après les échecs de 2008 et 2012, la ville de paris pourrait bel et bien accueillir les Jeux olympiques de 2024. C'est en tout cas ce qu'affirme le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, le CIO aurait choisi la capitale française, au détriment de la ville de Los Angeles. Mais la cité des anges n'aurait pas tout perdu : elle hériterait de l'édition de 2028.



La Commission exécutive du CIO doit se réunir la semaine prochaine, le 9 juin, à Lausanne (Suisse) pour étudier le rapport rédigé par ses quatre vice-présidents sur la question de la double désignation pour les jeux Olympiques 2024 et 2028.

Souhaitée par le président du CIO Thomas Bach, cette double désignation éviterait à l'instance olympique confrontée à une pénurie de villes-candidates en raison de l'hostilité des populations locales, de perdre une candidature de qualité, Paris ou Los Angeles, en cas d'échec pour 2024.