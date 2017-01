REPORTAGE - De l’or olympique à Rio jusqu’à la reprise de l'entraînement, le judoka a pris son temps. Et surtout bien profité.

par Gregory Fortune , Isabelle Lange publié le 11/01/2017 à 15:28

Non, ne cherchez pas à savoir, il ne dira rien. Vous ne saurez pas quel chiffre s'affiche sur la balance de Teddy Riner, même si on imagine que ce ne doit pas être loin de 160. "C'est top secret parce que même moi j'ai honte. J'ai honte. Je suis à des sommets inégalés auparavant", a révélé, dans un grand éclat de rire, l'octuple champion du monde et double champion olympique lors de son retour à l'entraînement mardi 10 janvier à l'Insep.



Le géant (2,04 m) de 27 ans confesse quand même qu'il a au moins 20 kilos à perdre pour retrouver son poids de forme. D'ailleurs il est déjà au régime. "J'ai mis des carottes dans mon assiette, ça faisait cinq mois que j'avais pas mangé de légumes quand même (depuis les JO de Rio, ndlr). Et puis il y avait des tartes, vous avez vu, il y avait des tartes et je ne les ai pas touchées".



Au programme de cette reprise, pas de judo mais du footing, du vélo et aussi des exercices en piscine. Il en bave mais est persuadé que c'est ce qui l'aidera à gagner une 3ème couronne olympique à Tokyo dans quatre ans : "Ça fait mal, la reprise. J'ai profité pendant cinq mois. Maintenant voilà, ça s'appelle le retour à la réalité". La suite à court terme, c'est de la boxe avant d'aller encourager les Bleus du handball mercredi 11 janvier à Bercy (20h45).