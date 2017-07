publié le 05/07/2017 à 11:15

"C'est vrai que Peter Sagan est un coureur qui livre du spectacle. On va regretter son absence. Mais le geste qu'il a commis est impardonnable". Les mots sont signés Laurent Jalabert, le consultant RTL sur la Grande Boucle. Le Slovaque de 27 ans a eu beau s'excuser après avoir provoqué la chute du Britannique Mark Cavendish, assurer qu'il a simplement "voulu reprendre son équilibre", le voilà exclu de cette 104e édition après seulement quatre jours de course.



Dénoncée par son équipe allemande Bora Hansgrohe, pour qui "Peter est resté sur sa ligne dans le sprint et ne pouvait pas avoir Cavendish sur sa droite", cette décision radicale est au contraire "indiscutable" aux yeux de Jalabert. "Il a commis une grave erreur. On n'a pas le droit de dévier de sa trajectoire et on n'a encore moins le droit de mettre un coup de coude à un adversaire et de l'envoyer dans les barrières", souligne l'ancien numéro 1 mondial.

Coureur à part

Large sourire aux lèvres 24 heures plus tôt après une victoire d'étape à Longwy propre à séduire encore passionnés et grand public, encore "excellent client" pour les journalistes en conférence de presse, Sagan sort de son 6e Tour de France par la toute petite porte. Lors des cinq premiers, le public avait découvert puis vérifié la montée en puissance d'un coureur à part, détendu mais efficace, vainqueur du maillot vert du classement par points sans discontinuer depuis 2012 et de huit étapes.

Parallèlement, ses vidéos ont fait florès sur internet. Une le montre en train de garer son vélo sur le toit d'une voiture, une autre reprendre dans un mimétisme étonnant le tube de Grease "You're the one that i want" avec son amie. Sur le plan sportif, les victoires se sont enchaînées, par dizaine, souvent ponctuées de roues arrières ou de sauts de cabri sur les podiums. Une image toutefois entachée par quelques écarts, comme lorsqu'il avait pincé les fesses d'une hôtesse au GP E3 en 2013.

Peter Sagan sur le Tour de France 2015 Crédit : AFP/J.Pachoud

Dès mercredi 5 juillet, le Tour reprend sa route sans le double champion du monde en titre et son emblématique maillot arc-en-ciel pour l'animer. À n'en pas douter, Peter Sagan reviendra sur la Grande Boucle geste avec la ferme intention de faire oublier "ce nouveau visage qu'on n'a pas envie de voir", selon Laurent Jalabert. Ce mardi 4 juillet 2017 va marquer un tournant dans sa carrière, corriger son image. À 27 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui pour rebondir.