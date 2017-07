publié le 03/07/2017 à 17:39

Même quand il déchausse à 300 m de la ligne, il reste le plus fort dans cet exercice. Annoncé comme l'un des principaux favoris à la victoire d'étape au sommet de la côte des Religieuses à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, Peter Sagan a une nouvelle fois répondu aux attentes. Le Slovaque de la formation Bora s'impose pour quelques centimètres devant l'Australien Michael Matthews (Sunweb) et l'Irlandais Dan Martin (Quick-Step). Le Français Arnaud Démare (FDJ) se classe 6e. Il s'agit de la 8e victoire d'étape du coureur de 27 ans sur le Tour de France après les trois de 2012 et 2016 et une en 2013.



Présent avec les costauds dans l’ascension finale de cette étape de 212,5 km au départ de Verviers, en Belgique, le maillot jaune britannique Geraint Thomas a pris la 8e place de l'étape, devant son coéquipier et compatriote Chris Froome, à deux secondes du vainqueur du jour. L'Australien Richie Porte, candidat à la victoire à Paris, s'est pour sa part mis en évidence en prenant les commandes dans les derniers hectomètres. Il termine à la 14e place, derrière le Français Romain Bardet (12e), ralenti par un incident mécanique à 40 km du but.

Le dernier kilomètre de la 3e étape, magnifique sprint final ! / The last kilometer of stage 3!#TDF2017 pic.twitter.com/aNerxUNQvQ — Le Tour de France (@LeTour) 3 juillet 2017

La première échappée du jour a réuni six coureurs (l'Allemand Nils Politt, l'Australien Adam Hansen, les Français Romain Hardy et Romain Sicard, l'Américain Nathan Brown et le Belge Frederik Backaert) à qui le peloton a laissé au maximum quatre minutes d'avance. L'échappée a été relancée par trois contre-attaquants, les Français Lilian Calmejane et Pierre-Luc Périchon, le Belge Thomas De Gendt, qui sont entrés sur le territoire français (avec Hardy), à 29 kilomètres de l'arrivée, avec une minute et demie d'avance. Calmejane, néophyte du Tour, a insisté jusqu'aux 10 kilomètres.



Mardi 4 juillet, la 4e étape (207,5 km) s'adresse avant tout aux sprinteurs. Le parcours traverse la Lorraine entre Mondorf-les-Bains, la ville luxembourgeoise des frères Schleck, et Vittel.

Nouveau classement général, @chrisfroome 2e, @GeraintThomas86 toujours en jaune / New GC, Froome 2nd, G. Thomas still in yellow!#TDF2017 pic.twitter.com/KEC4prXE96 — Le Tour de France (@LeTour) 3 juillet 2017