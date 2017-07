et AFP

publié le 05/07/2017 à 08:10

La hiérarchie va considérablement s'affiner, les prétendants à la victoire finale se découvrir et peut-être laisser quelques plumes en route. Le Tour de France reprend ses habitudes modernes à La Planche des Belles Filles, site d'arrivée pour la troisième fois depuis 2012, mercredi 5 juillet lors de la 5e étape. La montée finale, pour la première arrivée au sommet de cette édition, conclut le parcours long de 160,5 kilomètres à partir de Vittel.



Raide (8,5% de pente) mais d'une longueur limitée à 5,9 kilomètres, l'ascension se termine par un spectaculaire "mur" à 20%. C'est là que le Britannique Chris Froome a enlevé sa première victoire d'étape dans le Tour, en 2012, lors de la première venue de la caravane dans la seule station de ski de la Haute-Saône. Deux ans plus tard, l'Italien Vincenzo Nibali, vainqueur final, s'est imposé lui aussi.

À l'altitude de 1.035 mètres, le site doit son nom à la fuite collective et désespérée de la population féminine de la vallée qui voulait échapper à un massacre pendant la Guerre de Trente Ans, entre 1618 et 1648. Poursuivies par les soldats suédois cantonnés à Plancher-les-Mines, sous les ordres d'un brutal chef de guerre, les femmes et les filles des paysans des vallées locales auraient dévalé les pentes du Ballon d'Auxelles pour se jeter dans un étang aux eaux noires.



Départ de Vittel à 13h10 (lancé à 13h20), arrivée à La Planche des Belles Filles vers 17h15 (prévision à 41 km/h de moyenne).

Tour de France 2017 : le profil de la 5e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP