publié le 01/07/2017 à 20:00

Le premier sprint massif du Tour de France 2017 est attendu ce dimanche 2 juillet, à Liège, l'un des hauts lieux du cyclisme, au bout des 203,5 kilomètres de la deuxième étape. Avant de prendre la direction de la Belgique, la course effectue une boucle à l'est de Düsseldorf, la ville-départ, pour passer dans la vallée de Neander.





Deux côtes figurent sur le parcours, la première (Granfenberg) dès la sortie de Düsseldorf, la seconde (Olne) à l'approche des 20 derniers kilomètres. La course prend soin d'éviter les difficultés qui composent chaque année, en avril, le final de la Doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège.

L'arrivée est jugée sur le quai des Ardennes, près du confluent de l'Ourthe et de la Meuse, après une longue ligne droite favorable à un sprint groupé (1.000 mètres à vue). Départ de Düsseldorf à 12h03 (lancé à 12h30), arrivée à Liège vers 17h14.

Le tracé de la deuxième étape du Tour de France 2017.