Tour de France : Christian Laborde ébloui par la beauté d'Indurain en 1995 à Liège

publié le 02/07/2017 à 07:30

"Parti de Düsseldorf, le peloton arrive à Liège, où s'écrit la légende des cycles, narre Christian Laborde en amont de la 2e étape de la 104e édition du Tour de France cycliste. Car Liège, c'est d'abord Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, née en 1892 et remportée cette année-là par le Belge Léon Houa. Hip hip hip Houa".



"Liège, c'est aussi le Tour de France. Et la plus belle entrée dans Liège fut celle de Miguel Indurain en 1995. Miguel s'en était allé dans la côte des Forges, à 25 km de l'arrivée. Il lâchait tous ses rivaux, Tony Rominger, Evgueni Berzin, Laurent Jalabert. Tout était clair. La classe, la beauté, parlaient. Un champion merveilleusement posé sur un vélo blanc et coiffé du casque en cuir des pistards filait vers Liège avec, collé à son dossard comme une sangsue, un certain Johan Bruyneel".

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.