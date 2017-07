publié le 02/07/2017 à 08:00

L'année dernière, Romain Bardet, coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale, a fini son Tour de France sur la deuxième marche du podium. Fera-t-il mieux un an plus tard et revêtir le maillot jaune du Tour 2017, le 23 juillet prochain, sur les Champs-Élysées ? Il est le Français le plus à même de réaliser cette performance sans oublier Thibaut Pinot, quatrième du dernier Giro, en mai dernier, et particulièrement à l'aise dans les étapes de montagne qui jalonnent ce Tour de France 2017.



Bernard Hinault demeure le dernier vainqueur Français de la Grande Boucle. C'était en 1985, avec Laurent Fignon et Bernard Thévenet. Ils venaient de décrocher huit des neuf derniers Tours. Selon 47% des Français, et 49% des amateurs de cyclistes, un tricolore sera maillot jaune au troisième weekend de juillet.

L'institut Odoxa a réalisé le sondage les mercredi 28 et jeudi 29 juin 2017. 1.012 personnes, toutes majeures, ont été interrogées via internet. Parmi ce panel, 418 sont des amateurs de sports.

La majorité le pense "probablement"

Ce samedi 1er juillet, le quotidien L'Équipe a établi le classement de ses favoris à la victoire finale. Chris Froome arrive logiquement seul en tête, suit Nairo Quitana et Richie Porte, puis arrive en troisième position Romain Bardet, à égalité avec l'Italien Fabio Aru.



Selon les résultats du sondage Odoxa de ce premier week-end de juillet, 44% des Français pensent qu'un compatriote portera le maillot jaune à Paris, au terme de cette 104e édition. Un pourcentage qui prend deux points chez les spécialistes de cyclisme. 43 et 44% des interrogés le pensent "probablement".

Plus d'un Français sur deux suivent le Tour

Roland-Garros, Tour de France : l'enchaînement de ces deux programmes sportifs, à l'aube de l'été, est généralement très suivi des Français. Cette édition 2017 ne devrait pas déroger à la règle. Sans surprise, les amateurs de cyclisme seront très largement (94%) devant leurs différents écrans pour suivre les étapes et les résultats de la Grande Boucle. Pour l'ensemble des Français, la tendance est moins signifiante. Ils sont 55% à avouer suivre le Tour de France dont 16% "un maximum d'étapes en direct".

Froome grand favori devant Bardet

Parmi les cinq grands favoris des amateurs de cyclisme interrogés (418) par Odoxa, deux Français se sont fait leur place : Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et Thibaut Pinot (Fédération Française des Jeux). Vont-ils succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur français en 1985 ? Réponse le 23 juillet prochain. Le premier n'est pas un tricolore mais bien le Britannique Chris Froome. Il obtient 37% des voix contre 15% pour Bardet et 14% pour Alberto Contador.

Hinault, Poulidor et Anquetil dans la mémoire des Français

"Quel coureur cycliste français a, selon vous, le plus marqué l’histoire du Tour de France ?" À cette question, les fans de cyclisme n'ont répondu que par des noms d'anciens coureurs. Signe que le cyclisme français ne vit pas ses plus grandes heures, contrairement aux années 1970-1980. Huit éditions du Tour sont revenues aux Français, à cette époque.



Le dernier, quintuple vainqueur de la Grande Boucle, reste d'ailleurs le Français qui a le plus marqué le Tour de son empreinte (34%) devant Raymond Poulidor (29%) et Jacques Anquetil (15%).

