Mondial 2017 de hand : comment suivre le quart de finale France-Suède

Les "Experts" visent une nouvelle demi-finale dans un grand championnat mardi 24 janvier (19h) au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

23/01/2017

Six matches. Six victoires. Vainqueurs de l'Islande (31-25) samedi 21 janvier devant un public record pour un match de handball au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, les Bleus sont idéalement lancés dans la quête d'un sixième sacre mondial, le deuxième de rang. Ce serait le deuxième, aussi, à domicile après celui de 2001.



Jusqu'à présent, les matches de Nikola Karabatic et consort n'ont été diffusés que sur la chaîne payante BeIn Sports. À partir des quarts de finale, ils le seront aussi en clair. TF1 a en effet racheté des droits à sa consœur qatarie. Mardi 24 janvier, la Une diffusera la première mi-temps de la rencontre face à la Suède à partir de 19h. Pour la seconde, aux alentours de 19h45, il faudra basculer sur TMC, sa filiale. La raison : le journal télévisé de 20h.



En cas de succès, les Bleus rejoueront jeudi 26 janvier (20h45) à Paris face au vainqueur de Slovénie-Qatar. L'hypothèse de cette demi-finale a d'ailleurs entraîné le décalage du débat de l'entre deux-tours de la primaire de la gauche à la veille. La finale est prévue dimanche 29 janvier à 17h45, toujours dans la capitale. Il y a deux ans, lors de la retransmission de l'épilogue au Qatar, TF1 avait connu un pic d'audience de 12,6 millions de téléspectateurs.

Mondial 2017 de hand : le programme des quarts de finale

Mardi 24 janvier :



17h00 : Norvège - Hongrie à Albertville

19h00 : France - Suède à Villeneuve-d'Ascq

20h45 : Slovénie - Qatar à Paris



20h45 : Espagne - Croatie à Montpellier