Hand, kayak, lutte... : les Mondiaux organisés en France en 2017

PROGRAMME - Quatre championnats du monde se dérouleront dans l'Hexagone lors des prochains mois, en plus du Tour de France ou de Roland-Garros.

Crédit : Matthias Schrader/AP/SIPA Nikola Karabatic sous le maillot de l'équipe de France en août 2016 à Rio

par Gregory Fortune publié le 02/01/2017 à 16:10

Le livre de l'année sportive 2016 refermé, celui de 2017 peut s'ouvrir. Et si la France n'accueillera pas dans les 12 prochains mois d'événements à la hauteur de l'Euro de football, elle sera de nouveau le théâtre de plusieurs compétitions majeures. Dès le 11 janvier débute à l'AccorHotels Arena de Paris les Mondiaux de handball, pour la troisième fois organisés dans l'Hexagone après 1970 et 2001.



Tenants du titre après le sacre de 2015 au Qatar, le cinquième de leur histoire, les Bleus ont été placés dans le groupe A avec la Pologne, la Russie, le Japon, la Norvège et le Brésil, leur premier adversaire, le 11 janvier (20h45) dans la capitale. Nantes, Metz, Rouen, Albertville, Villeneuve-d'Ascq, Montpellier et Brest accueilleront aussi des matches. Champions Olympiques à Rio, les Danois se mesureront pour commencer au Qatar, à la Suède, l'Égypte, Bahreïn et l'Argentine.



Si vous souhaitez assister à une ou plusieurs rencontres, dans la capitale ou en province, il reste des places disponibles, à partir de 9 euros (50 pour le match d'ouverture). Comptez au minimum 30 euros pour un 8e, 40 pour un quart, 50 pour une demie, de 60 à 250 pour la finale. Rendez-vous sur le site tickets.francehandball2017.com pour vous procurez les précieux sésames.

Hockey-sur-glace et lutte à Paris

Dépossédée de son nom de Palais Omnisports de Paris-Bercy en octobre 2015 après sa modernisation, la grande salle parisienne hébergera tout ou partie de deux autres championnats du monde. Il y aura d'abord ceux de hockey sur glace (5 au 21 mai), co-organisés avec Cologne, 48 ans après ceux de Grenoble. À Paris, la France défiera la Norvège le 6 mai, la Finlande le 7, la Suisse le 9, le Canada le 11, la Biélorussie le 12, la République tchèque le 14 et la Slovénie le mai. Plusieurs sites proposent des billets, dont celui de la fédération internationale.





Viendront ensuite les Mondiaux de lutte (21-26 août), là intégralement disputés dans la capitale, 14 ans après ceux de Créteil et 20 après ceux de Clermont-Ferrand. L'occasion de remettre en lumière une discipline régulièrement porteuse de médailles aux Jeux Olympiques - la billetterie est ouverte. L'occasion, aussi, de montrer une dernière fois au CIO les compétences de Paris en matière d'organisation d'événements sportifs. C'est en effet le 13 septembre qu'aura lieu la désignation de la ville hôte des JO 2024.

Canoë-kayak à Pau

Dix jours plus tard débuteront les championnats du monde de canoë-Kayak slalom sur le stade d'eaux vives Pau-Pyrénées (23 septembre-1er octobre). Depuis 1949, la France, nation la plus médaillée de ce sport lorsque le gratin international se réunit hors année olympique (137 breloques dont 52 en or), n'avait été représentée que par Bourg-Saint-Maurice (1969, 1987, 2002). La Fédération française devrait bientôt ouvrir la billetterie.

À ces quatre championnats du monde, il convient bien entendu d'ajouter l'incontournable rendez-vous de juillet, le Tour de France. La 104e édition de la plus grande cycliste au monde s'élancera de Düsseldorf, en Allemagne, avant de passer par la Belgique et le Luxembourg pour s'installer ensuite durablement dans l'est et le sud du pays. La dernière étape est prévue le 23 juillet. Ici, point de billets à réserver, tout est gratuit.



Pour le prochain Roland-Garros, les places seront en vente à partir du 1er mars pour les "offres premium", à partir du 22 mars pour les billets à l'unité. S'il est souvent difficile de s'en procurer tant en raison du volume que des prix, l'une des meilleures solutions pour regarder de près les stars de la balle jaune reste la journée caritative précédant le coup d'envoi officiel du tournoi (20 euros pour se rendre sur tous les courts).