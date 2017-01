Mondial 2017 de handball : la France bat l'Islande 31-25

COMPTE-RENDU - Les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale des Mondiaux 2017 grâce à une victoire face à l'Islande. Ils continuent leur parcours sans-faute.

Crédit : PHILIPPE HUGUEN / AFP Michaël Guigou sous le maillot de l'équipe de France face à l'Islande en huitième de finale du Mondial 2017 le samedi 21 janvier 2017 à Lille

par Luca Dangréaux publié le 21/01/2017 à 19:28

L'équipe de France de handball a assuré son statut de grand favori de ces Mondiaux 2017 en dominant l'Islande sur le score de 31-25. Elle est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Un quart de finale qu'elle jouera encore une fois dans l'Arena du stade Pierre Mauroy de Lille. Les 28.010 spectateurs de ce France-Islande ont battu le record mondial d'affluence pour un match de handball.



Les Bleus ont-ils douté quand à la sixième minute ils perdaient 0-3 ? Ils ont en tout cas été surpris. C'est Nikola Karabatic qui a débloqué le compteur français lançant tardivement le huitième de finale des "Experts". La France a ensuite remonté le score pour revenir à un petit avantage d'un but à la pause (14-13).

Un quart de finale face à la Suède ou la Biélorussie

Sans doute vexés par un début de match manqué, les hommes de Didier Dinart et Guillaume Gille ont démarré la seconde période en boulet de canon obligeant les Islandais à prendre un premier temps mort dès la 34e minute. Cinq minutes plus tard le score était alors de 20-15, grâce notamment au bras gauche de Nedim Remili.



Les Islandais ne sont ensuite jamais parvenus à revenir à hauteur des Français. Avec ce différentiel de six points au tableau de marque final, la France a assuré son rang de tenant du titre. Son adversaire en quart de finale, programmé mardi 24 janvier à 19h, sera le vainqueur du match opposant la Suède et la Biélorussie.

La fiche technique

Mondial-2017 messieurs - Huitièmes de finale

À Villeneuve d'Ascq (Stade Pierre-Mauroy) - France bat Islande 31 à 25 (mi-temps: 14-13)

Spectateurs: 28.010

Arbitres: MM. Lopez et Lenci (ARG)

France

Buteurs: Remili (5), Narcisse (4), N. Karabatic (4), Abalo (1), Sorhaindo (3), Guigou (6 dont 2 sur pén.), Fabregas (5), Dipanda (1), Porte (2)

Gardiens: Omeyer (11 arrêts sur 34 tirs)

Sélectionneurs: Didier Dinart et Guillaume Gille

Islande

Buteurs: Karason (7), Atlason (2), Gudmundsson (4), A. Gunnarsson (2), Elisson (3), B. Gunnarsson (2), Jonsson (1), Magnusson (1 sur pén.), Smarason (3)

Gardiens: Gustavsson (6 arrêts sur 29 tirs), Edvardsson (1/9)

Sélectionneur: Geir Svensson