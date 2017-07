publié le 16/07/2017 à 10:37

La 15e étape du Tour de France ne connaîtra que très peu de terrain plat. Le peloton s'apprête à effectuer les 189 kilomètres qui séparent Laissac-Séverac l'Église et le Puy-en-Velay. Si Chris Froome est toujours le maillot jaune, il y en a un qui connaît bien le terrain aujourd'hui, c'est Romain Bardet. L'Auvergnat originaire de Brioude, est chez lui. "Il a reconnu cette étape, il s'est appliqué à la faire plusieurs fois [...] Pour nous, cela fait partie des étapes importantes. On a trois cartouches pour faire la différence et si vous comptez bien, cela veut dire que l'étape fait partie de ces trois cartouches", a déclaré Vincent Lavenu, manager de l'équipe de France.



Samedi 15 juillet, le cycliste est arrivé sous les yeux de ses parents avec 24 secondes de perdu sur Chris Froome. Le leader de l'équipe française est donc désormais au cœur des espoirs français : "Romain est toujours en embuscade, je pense que la situation est surtout beaucoup plus claire : c'est à nouveau Froome qui reprend le maillot jaune et on va retrouver une tactique un peu plus claire", a déclaré le manager de l'équipe AG2R-La Mondiale. Un nouveau tour de France s'apprête à commencer, une semaine avant l'arrivée à Paris.

À écouter également dans ce journal :

- Voile : Thomas Coville a battu le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire, en moins de 5 jours.

- Tennis : Roger Federer affronte le Croate Marin Cilic lors de la finale de Wimbledon, ce dimanche 16 juillet.