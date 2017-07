publié le 15/07/2017 à 09:51

Maillot à pois sur les épaules, Warren Barguil a remporté la 13e étape du Tour de France à Foix hier, un 14 juillet. Il y a seulement deux mois, le Français se trouvait encore sur un lit d'hôpital pour une fracture au bassin après une chute sur le Paris-Normandie. Cela fait donc quatre étapes de la Grande Boucle remportées par des Français après Romain Bardet, Lilian Calmejane et Arnaud Démare. Depuis le début du Tour de France, c'est un feu d'artifice tricolore.



Quatre victoires en douze jours, cela faisait cinq ans que les Français n'avaient pas autant gagné. Warren Barguil et Romain Bardet se sont imposés dans des étapes prestigieuses convoitées par Christopher Froome et les autres leaders. Arnaud Démare à Vitttel a gagné un sprint après onze ans d'attente. Une véritable consécration pour le cyclisme français.

À écouter également dans ce journal :

- Aujourd'hui sur le Tour de France, départ de Blagnac a 13h20 pour la 14e étape direction Rodez. 181 kilomètres conclus par un mur à près de 10%. Fabio Aru est toujours en jaune.

- En tennis, on ne sait plus trop si c'est Roger Federer qui prend rendez-vous avec l'histoire, ou bien l'inverse. Le Suisse est de nouveau en finale du tournoi de Wimbledon. Il a battu Tomas Berdych hier en demi-finale et défiera Marin Cilic en finale demain. Un 19e sacre en Grand Chelem est donc à portée de main.