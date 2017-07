publié le 16/07/2017 à 08:30

"Laissons Laissac-Sévérac et son église, roulons vers le Puy-en-Velay et traversons pour ce faire le plateau de l'Aubrac, propose Christian Laborde avant la 15e étape de ce Tour 2017. Ah, le beau nom rugueux d'Aubrac, forme occitane de braquet. Va falloir jouer du braquet dans l'Aubrac, sur ce plateau qui a une dent contre les tire-au-flanc. En patois cycliste, on les nomme suceurs de roues. Vont galérer les suceurs de roues car sur l'Aubrac, on est toujours seul, il n'y a rien à sucer, c'est partout des bosses et tout le temps du vent".



