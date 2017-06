VIDÉO - Benoît Paire pète les plombs et se saborde en moins de deux minutes

publié le 21/06/2017 à 17:22

Énième pièce dans la collection de grosses colères de Benoît Paire sur un court de tennis, mardi 21 juin, sur le gazon de Halle, en Allemagne. Opposé au local Florian Mayer, 134e au classement ATP, le Français de 28 ans, 44e joueur mondial, a cette fois disjoncté dès le début de son premier tour. Breaké d'entrée, il a d'abord violemment fracassé sa raquette, en venant même presque à tomber à force de taper le sol. Sous les yeux de l'arbitre de chaise, l'Avignonnais a ensuite frappé le filet. Résultat, un premier avertissement.



Dès le point suivant, l'avertissement se transformait en point de pénalité après un retour trop long puis une balle tirée en direction de l'officiel. Un nouveau missile expédié de rage plus tard et c'en était trop pour l'arbitre : troisième avertissement synonyme de jeu de pénalité. Mené 4 jeux à 0 à ce moment, Paire a finalement perdu le premier set 6-0 et le second 6-4. Tout simplement du "génie" pour de nombreux internautes incrédules devant tant de laisser-aller chez un joueur au potentiel prometteur sur le papier

Combo avertissement-point de pénalité-jeu de pénalité en moins de deux minutes, dès le deuxième jeu du match... Ce GÉNIE ! #Paire #Halle pic.twitter.com/VTaEwFClv5 — Prise Marteau (@PriseMarteau) 21 juin 2017

Sur les 20 tournois qu'il a disputé cette saison, c'est la dixième fois que Paire s'incline dès le premier tour. Alternant invariablement le bon voire le très bon (victoire sur Stan Wawrinka à Madrid en mai, pas le plus ridicule face à Rafael Nadal à Roland-Garros) et le pire, il restait sur une demi-finale prometteuse sur gazon à Stuttgart. À Wimbledon, qui débute le 3 juillet, il a déjà atteint les 16es de finale à deux reprises.