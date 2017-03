Revigoré, François Fillon repart en campagne et fait appel au centre

publié le 08/03/2017 à 07:00

Renforcé par le soutien des membres de son parti, François Fillon était en Meeting à Orléans (Loiret) mardi 7 mars. À la tribune, le candidat de la droite à la présidentielle en a profité pour tendre la main aux centristes au nom, selon lui, des "mêmes valeurs" et des "mêmes objectifs" que partagent les deux camps. Mais de son côté, l'UDI dit "attendre des initiatives concrètes" de la part de l'ancien Premier Ministre. Celui-ci est par ailleurs revenu sur le rassemblement en son soutien dimanche 5 mars au Trocadéro, à Paris, qu'il a présenté comme un incroyable succès.



"Nous n'avions que trois jours pour organiser la manifestation. Certains annonçaient et prédisaient un flop, d'autres prédisaient des tensions et des bagarres. Certains mêmes me soupçonnaient de vouloir attaquer nos institutions comme si à 63 ans j'allais commencer une carrière de putschiste", a-t-il affirmé, rappelant en négatif le succès et le bon déroulement de l'événement.

"Cette foule, je l'avoue, fut bien plus nombreuse que ce que j'imaginais et je vous dois une confidence : si les rangs avaient été clairsemés, si la place avaient été vide, j'en aurais tiré les conclusions", a-t-il affirmé. Ce 8 mars, le candidat de la droite est visé par une nouvelle révélation du Canard Enchaîné. Il n'aurait pas déclaré un prêt de 50.000 euros accordé en 2013. Il en aurait déjà parlé aux enquêteurs lors de son audition le 30 janvier dernier.